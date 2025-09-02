Байер нашел сенсационную замену тен Хагу. Уже есть ответ коуча

Руководство леверкузенского Байера продолжает поиски главного тренера после неожиданного увольнения нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

По информации испанского издания Marca, «фармацевты» предложили вакантную должность бывшему тренеру каталонской «Барселоны» Хави, но испанец ответил отказом.

Сообщается, что на решение Хави повлияло нестабильное положение команды. Байер не впервые обращает внимание на испанского специалиста. Леверкузенцы хотели назначить Хави сразу после ухода Хаби Алонсо в Реал, но тогда тренер отказал.

Байер провалил старт Бундеслиги. Вице-чемпион Германии набрал лишь один зачетный пункт после двух стартовых туров, сыграв вничью с Вердером (3:3) и уступив Хоффенхайму (1:2).