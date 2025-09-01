Проклятие красных дьяволов? Три экс-тренера МЮ потеряли работу за неделю
Сульшер, Моуриньо и Тен Хаг были уволены в течение последних пяти дней
Сегодня, 1 сентября, известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Эрик тен Хаг был уволен с поста главного тренера леверкузенского «Байера». За последние пять дней нидерландец стал уже третьим экс-менеджером «Манчестер Юнайтед», который потерял свою работу.
28 августа «Бешикташ» уволил Уле Гуннара Сульшера, а днем позже «Фенербахче» попрощался с Жозе Моуриньо.
Дольше всех на последней должности продержался Моуринью. В турецком клубе он работал с июня 2024 года. Сульшер возглавлял «Бешикташ» почти девять месяцев (с января 2025), а Тен Хаг руководил «фармацевтами» всего два месяца (с июня 2025).
Статистика экс-тренеров МЮ в последних клубах
- Тен Хаг (Байер): 3 матча, 1 победа, 1 ничья, 1 поражение (1.33 очка за игру)
- Моуриньо (Фенербахче): 62 матча, 37 побед, 14 ничьих, 11 поражений (2.02 очка за игру)
- Сульшер (Бешикташ): 29 матчей, 15 побед, 5 ничьих, 9 поражений (1.72 очка за игру)
