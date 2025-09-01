Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Проклятие красных дьяволов? Три экс-тренера МЮ потеряли работу за неделю
01 сентября 2025, 13:17 |
1005
0

Проклятие красных дьяволов? Три экс-тренера МЮ потеряли работу за неделю

Сульшер, Моуриньо и Тен Хаг были уволены в течение последних пяти дней

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Сегодня, 1 сентября, известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Эрик тен Хаг был уволен с поста главного тренера леверкузенского «Байера». За последние пять дней нидерландец стал уже третьим экс-менеджером «Манчестер Юнайтед», который потерял свою работу.

28 августа «Бешикташ» уволил Уле Гуннара Сульшера, а днем позже «Фенербахче» попрощался с Жозе Моуриньо.

Дольше всех на последней должности продержался Моуринью. В турецком клубе он работал с июня 2024 года. Сульшер возглавлял «Бешикташ» почти девять месяцев (с января 2025), а Тен Хаг руководил «фармацевтами» всего два месяца (с июня 2025).

Статистика экс-тренеров МЮ в последних клубах

  • Тен Хаг (Байер): 3 матча, 1 победа, 1 ничья, 1 поражение (1.33 очка за игру)
  • Моуриньо (Фенербахче): 62 матча, 37 побед, 14 ничьих, 11 поражений (2.02 очка за игру)
  • Сульшер (Бешикташ): 29 матчей, 15 побед, 5 ничьих, 9 поражений (1.72 очка за игру)
По теме:
Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
Романо: Эрика тен Хага уволили из Байера
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Бешикташ Жозе Моуриньо Фенербахче Эрик тен Хаг Байер статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
