«Был удивлен». Митителу прокомментировал трансфер Бленуце в Динамо
Адриан Митителу прокомментировал переход нападающего в украинский клуб
Президент «Университатя Крайова» Адриан Митителу прокомментировал переход Владислава Бленуце в киевское «Динамо»:
Влад на 100 процентов является является провеевропейским!
Он проголосовал на президентских выборах в Молдове за Маю Санду!
На выборах в Румынии он проголосовал за Никушора Дана!
Такой человек не может не быть на стороне Украины, как и большинство румын по обе стороны Прута!
У Влада было как минимум еще два очень привлекательных варианта, а именно «Ракув» в Польше и «Шальке», но он выбрал «Динамо» Киев, честно говоря, я был удивлен.
Ранее новичок «Динамо» Бленуце объяснил, почему репостил российский контент.
