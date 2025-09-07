«Был удивлен». Митителу прокомментировал трансфер Бленуце в Динамо

Президент «Университатя Крайова» Адриан Митителу прокомментировал переход Владислава Бленуце в киевское «Динамо»:

Влад на 100 процентов является является провеевропейским!

Он проголосовал на президентских выборах в Молдове за Маю Санду!

На выборах в Румынии он проголосовал за Никушора Дана!

Такой человек не может не быть на стороне Украины, как и большинство румын по обе стороны Прута!

У Влада было как минимум еще два очень привлекательных варианта, а именно «Ракув» в Польше и «Шальке», но он выбрал «Динамо» Киев, честно говоря, я был удивлен.

