«Был удивлен». Митителу прокомментировал трансфер Бленуце в Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 23:00 | Обновлено 07 сентября 2025, 23:03
Адриан Митителу прокомментировал переход нападающего в украинский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Президент «Университатя Крайова» Адриан Митителу прокомментировал переход Владислава Бленуце в киевское «Динамо»:

Влад на 100 процентов является является провеевропейским!

Он проголосовал на президентских выборах в Молдове за Маю Санду!

На выборах в Румынии он проголосовал за Никушора Дана!

Такой человек не может не быть на стороне Украины, как и большинство румын по обе стороны Прута!

У Влада было как минимум еще два очень привлекательных варианта, а именно «Ракув» в Польше и «Шальке», но он выбрал «Динамо» Киев, честно говоря, я был удивлен.

Ранее новичок «Динамо» Бленуце объяснил, почему репостил российский контент.

Даниил Кирияка Источник: Facebook
