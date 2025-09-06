Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 23:44 |
Новичок Динамо Бленуце объяснил, почему репостил российский контент

Футболист извинился за содеянное

Футболист извинился за содеянное
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университета Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

Однако, еще не сыграв ни одного матча против киевлян, Бленуце вляпался в скандал – Владислав является сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Новичок киевлян извинился за содеянное и рассказал, что он является проукраинским человеком.

«Я хочу заявить, что я не поддерживаю Россию. И я точно никогда не говорил ничего плохого об Украине. Это была моя ошибка, что я перепостил эти сообщения. Я не знал этих людей и не придавал значения их роли в российской пропаганде. Для меня они были ноунеймами. Когда мне объяснили, кто они такие, я осознал свою ошибку и понял, что попал в плохую ситуацию. Я абсолютно проевропейский и проукраинский человек, я на этой стороне», — сказал Бленуце.

Динамо Киев трансферы Крайова трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии
