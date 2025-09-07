Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Черноморец
07.09.2025 16:00 – FT 2 : 0
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 18:06
271
0

Возглавили турнирную таблицу. Черноморец обыграл Феникс-Мариуполь

Команда Александра Кучера стала лидером Первой лиги

07 сентября 2025, 18:06
271
0
Возглавили турнирную таблицу. Черноморец обыграл Феникс-Мариуполь
ФК Черноморец

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Черноморец» в Одессе сыграл с клубом «Феникс-Мариуполь».

Хозяева владели инициативой, но забить смогли только после перерыва. Автором первого гола в матче на 67-й минуте стал Александр Скляр.

«Черноморец» продолжил атаковать. На 80-й минуте второй мяч в ворота команды гостей отправил Алексей Хобленко.

Благодаря этой победе Черномолрец вышел на первое место турнирной таблицы Первой лиги. «Буковина», «Ингулец» и «Агробизнес» отстают на два очка.

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» – «Феникс-Мариуполь» – 2:0

Голы: Скляр, 67, Хобленко, 80

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Черноморец).
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Алексей Хобленко Александр Скляр
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
