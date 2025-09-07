Возглавили турнирную таблицу. Черноморец обыграл Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Черноморец» в Одессе сыграл с клубом «Феникс-Мариуполь».

Хозяева владели инициативой, но забить смогли только после перерыва. Автором первого гола в матче на 67-й минуте стал Александр Скляр.

«Черноморец» продолжил атаковать. На 80-й минуте второй мяч в ворота команды гостей отправил Алексей Хобленко.

Благодаря этой победе Черномолрец вышел на первое место турнирной таблицы Первой лиги. «Буковина», «Ингулец» и «Агробизнес» отстают на два очка.

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» – «Феникс-Мариуполь» – 2:0

Голы: Скляр, 67, Хобленко, 80

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика