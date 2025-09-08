Александр КУЧЕР: «Игра получилась нервная и тяжелая для нас»

В поединке пятого тура Первой лиги «Черноморец» в Одессе сыграл с клубом «Феникс-Мариуполь» и одержал победу со счетом 2:0. Итог матча подвел наставник «Черноморца» Александр Кучер.

«Как и все наши последние игры, игра снова получилась немного нервная, тяжелая для нас. Потому что где-то не реализуем свои моменты в первом тайме, чтобы спокойнее было играть во втором. От этого какая-то нервозность приходит, спешить начинаем. Но самое главное, что все-таки во втором тайме добились того результата, который был нам нужен.

Наши новички? Герич потренировался с нами, уже три тренировки я увидел. Там много не надо смотреть, ты понимаешь, футболист он или нет. Все можно понять с пары касаний мяча. Он хочет играть, он хочет прогрессировать, нам это подходит. Евгений Хачериди с нами уже третью неделю работает, так что он набирает свои кондиции, и я думаю где-то в ближайшее время уже будем видеть его и в стартовом составе. Если люди хотят играть в футбол, они выходят и играют. И делают результат.

Мы прессинговали два тайма. Когда уже забили второй, немного отошли, потому что невозможно прессинговать всю игру. В первом тайме мы бежали, мы накрывали, мы хотели забрать мяч, хотели забить гол. И во втором тайме тоже сначала мы начали прессинговать, и фланги бежали во втором тайме.

Ротация игроков с Черноморцем-2? Зачем сидеть, если можно играть. Я думаю, каждый игрок хочет играть и любит играть в футбол. Он пришел в футбол не для того, чтобы только что-то зарабатывать, в первую очередь он идет, потому что ему нравится. Это его мечта, попасть в команду и играть в футбол. Главное в первую очередь молодым ребятам нужно обязательно играть, прогрессировать, набирать форму и расти до первой команды», – сказал Александр Кучер.