Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Игра получилась нервная и тяжелая для нас»
Первая лига
Черноморец
07.09.2025 16:00 – FT 2 : 0
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 сентября 2025, 19:28 |
326
0

Александр КУЧЕР: «Игра получилась нервная и тяжелая для нас»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над клубом «Феникс-Мариуполь»

08 сентября 2025, 19:28 |
326
0
Александр КУЧЕР: «Игра получилась нервная и тяжелая для нас»
ФК Черноморец. Александр Кучер

В поединке пятого тура Первой лиги «Черноморец» в Одессе сыграл с клубом «Феникс-Мариуполь» и одержал победу со счетом 2:0. Итог матча подвел наставник «Черноморца» Александр Кучер.

«Как и все наши последние игры, игра снова получилась немного нервная, тяжелая для нас. Потому что где-то не реализуем свои моменты в первом тайме, чтобы спокойнее было играть во втором. От этого какая-то нервозность приходит, спешить начинаем. Но самое главное, что все-таки во втором тайме добились того результата, который был нам нужен.

Наши новички? Герич потренировался с нами, уже три тренировки я увидел. Там много не надо смотреть, ты понимаешь, футболист он или нет. Все можно понять с пары касаний мяча. Он хочет играть, он хочет прогрессировать, нам это подходит. Евгений Хачериди с нами уже третью неделю работает, так что он набирает свои кондиции, и я думаю где-то в ближайшее время уже будем видеть его и в стартовом составе. Если люди хотят играть в футбол, они выходят и играют. И делают результат.

Мы прессинговали два тайма. Когда уже забили второй, немного отошли, потому что невозможно прессинговать всю игру. В первом тайме мы бежали, мы накрывали, мы хотели забрать мяч, хотели забить гол. И во втором тайме тоже сначала мы начали прессинговать, и фланги бежали во втором тайме.

Ротация игроков с Черноморцем-2? Зачем сидеть, если можно играть. Я думаю, каждый игрок хочет играть и любит играть в футбол. Он пришел в футбол не для того, чтобы только что-то зарабатывать, в первую очередь он идет, потому что ему нравится. Это его мечта, попасть в команду и играть в футбол. Главное в первую очередь молодым ребятам нужно обязательно играть, прогрессировать, набирать форму и расти до первой команды», – сказал Александр Кучер.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Черноморец).
По теме:
Хацкевич объяснил, почему неожиданно пошел работать в Полесье
ВИДЕО. Готовы к любой модели игры. Пресс-конференция Реброва в Баку
Бущан впервые обратился к фанатам после сенсационного перехода в Полесье
Максим Фещук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Александр Кучер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08 сентября 2025, 07:38 17
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика

Скоро будет объявлено решение по делу украинца

Назван игрок, который больше заслужил Льва матча с Францией, чем Забарный
Футбол | 08 сентября 2025, 19:40 0
Назван игрок, который больше заслужил Льва матча с Францией, чем Забарный
Назван игрок, который больше заслужил Льва матча с Францией, чем Забарный

Сергей Ковалев выделил Алексея Гуцуляка

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Футбол | 08.09.2025, 16:59
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08.09.2025, 06:15
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 8
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 1
Бокс
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем