Максим ФЕЩУК: «Играли с командой, которая заслуживает быть в УПЛ»

В поединке пятого тура Первой лиги «Черноморец» в Одессе сыграл с клубом «Феникс-Мариуполь» и одержал победу со счетом 2:0. Итог матча подвел наставник команды гостей Максим Фещук.

«Радует то, что мы не были мальчиками для битья. Понимали, что играем с такой командой, которая заслуживает быть в УПЛ. Уровень футболистов одесситов на порядок выше, чем у Феникса-Мариуполь. Считаю, что в принципе результат закономерен, по игре. Мне понравилось, что все же Феникс-Мариуполь претендовал на то, чтобы сегодня не проиграть до определенной минуты. И ребята боролись, старались, не за что их упрекнуть. Есть индивидуальные ошибки, будем разбирать, но, честно говоря, я доволен тем характером, который команда продемонстрировала, играя с одним из лидеров Первой лиги. И я уверен, что команда будет до конца бороться за выход в УПЛ и решит эту задачу.

«Громкая» ночь в Одессе? Честно говоря, она повлияла на меня. Я даже не спал. Скажу откровенно, было страшно. Некоторые из игроков спали крепко, некоторые нет. Такая же беспокойная ночь была и для футболистов Черноморца. В одинаковых условиях. Во Львове у нас бывает страшно, бывают обстрелы, наверное, все же не так часто, как здесь, в Одессе, поэтому, возможно, футболисты Черноморца более привыкли к этому. Для нас это, скажу откровенно, было страшновато, но это никакого отношения к конечному результату не имеет», – сказал Максим Фещук.