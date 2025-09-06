В воскресенье, 7 сентября состоится поединок 5-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Фениксом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Черноморец

Худшая команда в прошлом сезоне УПЛ очень уверенно стартовала в Первой лиге. Коллектив уже одолел тернопольскую «Ниву» (игра закончилась со счетом 2:1, но впоследствии одесситам была присуждена техническая победа), «Подолье» и «ЮКСА», а также сыграл вничью с «Ворсклой». С 10-ю баллами на счету коллектив занимает 2-е место турнирной таблицы.

В 1/32 финала Кубка Украины коллективу сразу противостоял клуб по УПЛ – луганская «Заря». Однако «Черноморец» одержал волевую победу 2:1 и прошел дальше.

Феникс Мариуполь

Коллектив сейчас находится в нестабильной форме. В 3-х стартовых турах Первой лиги «Феникс» проиграл «Ворскле» и «Прикарпатью» и сыграл вничью против «ЮКСА». Вкус победы команде удалось ощутить только в 4-м раунде, минимально одолев новичка чемпионата «Чернигов».

В 1/32 финала кубка мариупольчане благодаря дублю Сидоренко одолели второголговый «Ужгород».

Личные встречи

Команды ни разу не встречались в официальных играх, но провели товарищескую игру летом 2024 года. Она завершилась победой одесситов со счётом 2:1.

Интересные факты

За 4 матча Первой лиги «Черноморец» не пропустил ни одного гола.

«Черноморец» победил в 4 из 5 официальных матчах текущего сезона.

«Феникс» не смог одержать ни одной победы в последних 3-х выездных матчах Первой лиги.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.