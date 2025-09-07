Украинка завоевала парный трофей ITF в Египте, в финале одолев россиянок
Дарья Есипчук стала победительницей 15-тысячника в Хургаде вместе с Ясмин Эззат
19-летняя украинская теннисистка Дарья Есипчук завоевала парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в египетском городе Хугарда.
В финале украинка вместе со своей напарницей Ясмин Эззат из Египта переиграли тандем представительниц страны 404 Дарья Хомутянская / Анна Кубарева.
ITF W15 Хугарда. Пары. Хард, финал
Ясмин Эззат (Египет) / Дарья Есипчук (Украина) [1] – Дарья Хомутянская / Анна Кубарева [2] – 6:3, 6:3
Есипчук провела 11-й парный финал в карьере на соревнованиях категории ITF и выиграла шестой трофей, третий в 2025 году. На прошлой неделе она сыграла в решающем поединке парного 35-тысячника в Ираклионе.
В одиночном разряде соревнований в Хугарде Дарья добралась до четвертьфинала, где уступила Хомутянской 1:6, 6:7 (4:7).
