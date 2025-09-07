Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 сентября
07 сентября 2025, 05:33
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

В воскресенье, 7 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Грузия – Болгария

Ggbet 1.45 – 4.71 – 9.00

21:45 Бельгия – Казахстан

Ggbet 1.09 – 15.00 – 36.00

21:45 Германия – Северная Ирландия

Ggbet 1.16 – 9.85 – 20.00

21:45 Турция – Испания

Ggbet 5.94 – 4.76 – 1.57

ТЕННИС

21:00 Янник Синнер – Карлос Алькарас

Ggbet 1.81 – 2.17

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
