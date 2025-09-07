СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Грузия – Болгария

1.45 – 4.71 – 9.00

21:45 Бельгия – Казахстан

1.09 – 15.00 – 36.00

21:45 Германия – Северная Ирландия

1.16 – 9.85 – 20.00

21:45 Турция – Испания

5.94 – 4.76 – 1.57

ТЕННИС

21:00 Янник Синнер – Карлос Алькарас

1.81 – 2.17

