Бурные эмоции и интрига до свистка. Дячук сравнил УПЛ и Экстракласу

Украинский защитник Максим Дячук, который выступает за Лехию Гданьск на правах аренды из киевского Динамо, сравнил УПЛ и польскую Экстракласу:

«Сравнение с УПЛ? Чемпионат Польши – более интенсивный и контактный, конкурентоспособный. Постоянно бурные эмоции и интрига до финального свистка. Защитник должен выигрывать верховые дуэли и так же быть быстрым внизу.

Тренер Джон Кервер? Джон и весь тренерский штаб обладают высокой квалификацией. С первого дня у нас с тренером был диалог, и я понимал, что от меня будут требовать. Сейчас стараюсь выполнять все по максимуму».