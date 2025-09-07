Бурные эмоции и интрига до свистка. Дячук сравнил УПЛ и Экстракласу
Украинский защитник играет за Лехию на правах аренды из Динамо
Украинский защитник Максим Дячук, который выступает за Лехию Гданьск на правах аренды из киевского Динамо, сравнил УПЛ и польскую Экстракласу:
«Сравнение с УПЛ? Чемпионат Польши – более интенсивный и контактный, конкурентоспособный. Постоянно бурные эмоции и интрига до финального свистка. Защитник должен выигрывать верховые дуэли и так же быть быстрым внизу.
Тренер Джон Кервер? Джон и весь тренерский штаб обладают высокой квалификацией. С первого дня у нас с тренером был диалог, и я понимал, что от меня будут требовать. Сейчас стараюсь выполнять все по максимуму».
