Вечером 6 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Австрии нанесла поражение команде Кипра со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол на 54-й минуте забил Марсель Забитцер с пенальти

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 6 сентября

21:45. Австрия – Кипр – 1:0

Гол: Марсель Забитцер, 54 (пен)

Видео гола и обзор матча