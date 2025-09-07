Чемпионат мира07 сентября 2025, 01:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 01:49
Австрия – Кипр – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
07 сентября 2025, 01:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 01:49
Вечером 6 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Австрии нанесла поражение команде Кипра со счетом 1:0.
Единственный в матче гол на 54-й минуте забил Марсель Забитцер с пенальти
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 6 сентября
21:45. Австрия – Кипр – 1:0
Гол: Марсель Забитцер, 54 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Забитцер (Австрия).
