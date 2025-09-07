Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Австрия – Кипр – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Австрия
06.09.2025 21:45 – FT 1 : 0
Кипр
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 01:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 01:49
Австрия – Кипр – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Австрия – Кипр – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Австрии нанесла поражение команде Кипра со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол на 54-й минуте забил Марсель Забитцер с пенальти

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 6 сентября

21:45. Австрия – Кипр – 1:0

Гол: Марсель Забитцер, 54 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Забитцер (Австрия).
сборная Австрии по футболу сборная Кипра по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Марсель Забитцер пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
