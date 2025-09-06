Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр
ЧМ. Квалификация. Европа
Сан-Марино
06.09.2025 21:45 – FT 0 : 6
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 23:55 |
Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр

Состоялись два матча отбора на ЧМ-2026 в группе Н

Getty Images/Global Images Ukraine. Австрия – Кипр

Сегодня, 6 сентября, продолжились матчи отбора на чемпионат мира 2026.

Сборная Австрии на домашнем поле обыграла команду Кипра. Автором единственного гола в матче стал Марсель Забитцер, который забил на 54-й минуте, реализовав пенальти.

Во втором матче игрового дня Сан-Марино без шансов проиграло дома Боснии и Герцеговине – 0:6. Дублем в матче отметился легендарный игрок Боснии Эдин Джеко.

Босния с 12 очками возглавляет группу Н. У Австрии на три очка меньше, но есть игра в запасе. Далее идет Румыния (6 очков), Кипр (3 очка) и Сан-Марино – без зачетных пунктов.

Чемпионат мира 2026, квалификация, группа Н. 6 сентября.

Австрия – Кипр – 1:0

Гол: Забитцер, 54 (п).

Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6

Голы: Тахирович, 21, Джеко, 70, 72, Баздар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90.

Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 6 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Сан-Марино – Босния. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
сборная Сан-Марино по футболу сборная Боснии и Герцеговины по баскетболу Марсель Забитцер Эдин Джеко сборная Австрии по футболу сборная Кипра по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
