Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр

Сегодня, 6 сентября, продолжились матчи отбора на чемпионат мира 2026.

Сборная Австрии на домашнем поле обыграла команду Кипра. Автором единственного гола в матче стал Марсель Забитцер, который забил на 54-й минуте, реализовав пенальти.

Во втором матче игрового дня Сан-Марино без шансов проиграло дома Боснии и Герцеговине – 0:6. Дублем в матче отметился легендарный игрок Боснии Эдин Джеко.

Босния с 12 очками возглавляет группу Н. У Австрии на три очка меньше, но есть игра в запасе. Далее идет Румыния (6 очков), Кипр (3 очка) и Сан-Марино – без зачетных пунктов.

Чемпионат мира 2026, квалификация, группа Н. 6 сентября.

Австрия – Кипр – 1:0

Гол: Забитцер, 54 (п).

Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6

Голы: Тахирович, 21, Джеко, 70, 72, Баздар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90.