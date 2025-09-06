Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр
Состоялись два матча отбора на ЧМ-2026 в группе Н
Сегодня, 6 сентября, продолжились матчи отбора на чемпионат мира 2026.
Сборная Австрии на домашнем поле обыграла команду Кипра. Автором единственного гола в матче стал Марсель Забитцер, который забил на 54-й минуте, реализовав пенальти.
Во втором матче игрового дня Сан-Марино без шансов проиграло дома Боснии и Герцеговине – 0:6. Дублем в матче отметился легендарный игрок Боснии Эдин Джеко.
Босния с 12 очками возглавляет группу Н. У Австрии на три очка меньше, но есть игра в запасе. Далее идет Румыния (6 очков), Кипр (3 очка) и Сан-Марино – без зачетных пунктов.
Чемпионат мира 2026, квалификация, группа Н. 6 сентября.
Австрия – Кипр – 1:0
Гол: Забитцер, 54 (п).
Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6
Голы: Тахирович, 21, Джеко, 70, 72, Баздар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90.
✅Kraj utakmice u San Marinu! Jedna od najubjedljivijih pobjeda naših Zmajeva. Odličan uverira pred utakmicu protiv Austrije!#NFSBiH #zmajevi #europeanqualifiers #worldcup2026qualifiers #dreambigdreambih pic.twitter.com/M1hB4ziOxk— NFS BIH (@NFSBiH) September 6, 2025
Auch solche Spiele müssen erst einmal gewonnen werden - und das haben wir! 3 Punkte mehr am Weg zur Weltmeisterschaft! 💪🏻🇦🇹 #GEMMA #GemeinsamÖSTERREICH— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) September 6, 2025
Zum Spielbericht: https://t.co/RgtwdWqM0n
FT' | 🇦🇹1:0🇨🇾 #AUTCYP pic.twitter.com/EeuNNeMBQr
