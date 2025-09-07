06.09.2025 21:45 – FT 0 : 6
Чемпионат мира07 сентября 2025, 01:41 | Обновлено 07 сентября 2025, 01:46
21
0
Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6. Дубль Джеко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 6 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Боснии и Герцеговины нанесла разгромное поражение команде Сан-Марино со счетом 6:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в этом поединке оформил знаменитый лидер боснийской команды Эдин Джеко.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 6 сентября
21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6
Голы: Тахирович, 21, Эдин Джеко, 70, 72, Баждар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Нихад Муякич (Босния и Герцеговина).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Самед Баждар (Босния и Герцеговина).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Тахирович (Босния и Герцеговина).
16’
Алессандро Голинуччи (Сан-Марино) получает красную карточку.
