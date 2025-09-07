Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6. Дубль Джеко. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Сан-Марино
06.09.2025 21:45 – FT 0 : 6
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 01:41 | Обновлено 07 сентября 2025, 01:46
21
0

Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6. Дубль Джеко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

07 сентября 2025, 01:41 | Обновлено 07 сентября 2025, 01:46
21
0
Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6. Дубль Джеко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Боснии и Герцеговины нанесла разгромное поражение команде Сан-Марино со счетом 6:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этом поединке оформил знаменитый лидер боснийской команды Эдин Джеко.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 6 сентября

21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6

Голы: Тахирович, 21, Эдин Джеко, 70, 72, Баждар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Нихад Муякич (Босния и Герцеговина).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Самед Баждар (Босния и Герцеговина).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Тахирович (Босния и Герцеговина).
16’
Алессандро Голинуччи (Сан-Марино) получает красную карточку.
По теме:
МЕССИ: «Всегда мечтал закончить выступления в Аргентине именно так»
ВИДЕО. Как они не забили? Два невероятных момента сборной в игре с Францией
Турция – Испания. Текстовая трансляция матча
Эдин Джеко сборная Сан-Марино по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Футбол | 07 сентября 2025, 00:25 0
Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных

Сейчас аргентинец и португалец делят второе место в списке бомбардиров отбора ЧМ

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06 сентября 2025, 20:23 9
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб

На футболиста претендовал «Марсель»

ФОТО. Футболист Динамо засветился в компании роскошной блондинки
Футбол | 06.09.2025, 19:22
ФОТО. Футболист Динамо засветился в компании роскошной блондинки
ФОТО. Футболист Динамо засветился в компании роскошной блондинки
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Футбол | 06.09.2025, 06:23
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06.09.2025, 08:25
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 11
Бокс
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 298
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 57
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем