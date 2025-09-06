Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Сан-Марино
06.09.2025 21:45 - : -
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 10:07 | Обновлено 06 сентября 2025, 11:15
Матч начнется 6 сентября в 21:45 по Киеву

Сборная Боснии и Герцоговины по футболу

В субботу, 6 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Сан-Марино и Боснии и Герцоговины. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Сан-Марино

Самая слабая сборная мира в прошлогодней Лиге наций наконец-то почувствовала вкус победы – в группе с Гибралтаром и Лихтенштейном команда набрала 7 очков и заняла 1-е место, которое позволит ей сыграть в дивизионе С следующего года.

Однако с командами выше уровня Сан-Марино играет стабильно плохо. За 4 игры текущей квалификации коллектив проиграл 4 раза.

Босния и Герцеговина

В прошлогодней Лиге наций коллектив выступил поистине ужасно. За 6 поединков в дивизионе А боснийцы набрали 2 балла и заняли 4-е место группы, которое вернуло команду в низший эшелон турнира.

Однако в квалификации на чемпионат мира Босния удивляет. Команда одолела Румынию, Кипр и Сан-Марино в стартовых 3-х поединках, поэтому сейчас с 9 очками на счету занимает 1-е место группы.

Личные встречи

Текущими составами команды встречались только раз в июньском поединке 1-го круга квалификации. Тогда Босния одержала победу со счетом 1:0.

Интересные факты

  • Сан-Марино пропустило 12 мячей в текущей квалификации – 3-й худший показатель среди всех команд.
  • Сан-Марино пропустил первый в 9 из последних 10 играх.
  • Ни в одном из последних 10 поединков Босния не забивала больше 2 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Сан-Марино
6 сентября 2025 -
21:45
Босния и Герцеговина
Тотал меньше 3.5 1.71
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Сан-Марино по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
