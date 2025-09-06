Сан-Марино – Босния. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 6 сентября в 21:45 по Киеву
В субботу, 6 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Сан-Марино и Боснии и Герцоговины. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Сан-Марино
Самая слабая сборная мира в прошлогодней Лиге наций наконец-то почувствовала вкус победы – в группе с Гибралтаром и Лихтенштейном команда набрала 7 очков и заняла 1-е место, которое позволит ей сыграть в дивизионе С следующего года.
Однако с командами выше уровня Сан-Марино играет стабильно плохо. За 4 игры текущей квалификации коллектив проиграл 4 раза.
Босния и Герцеговина
В прошлогодней Лиге наций коллектив выступил поистине ужасно. За 6 поединков в дивизионе А боснийцы набрали 2 балла и заняли 4-е место группы, которое вернуло команду в низший эшелон турнира.
Однако в квалификации на чемпионат мира Босния удивляет. Команда одолела Румынию, Кипр и Сан-Марино в стартовых 3-х поединках, поэтому сейчас с 9 очками на счету занимает 1-е место группы.
Личные встречи
Текущими составами команды встречались только раз в июньском поединке 1-го круга квалификации. Тогда Босния одержала победу со счетом 1:0.
Интересные факты
- Сан-Марино пропустило 12 мячей в текущей квалификации – 3-й худший показатель среди всех команд.
- Сан-Марино пропустил первый в 9 из последних 10 играх.
- Ни в одном из последних 10 поединков Босния не забивала больше 2 голов.
Прогноз
Я поставлю на тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.71.
21:45
