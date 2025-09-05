В субботу, 6 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Австрии и Кипра. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Австрия

На прошлогодней Лиге наций коллектив выступил довольно неплохо, завоевав 11 очков за 6 игр и заняв 2-е место группы. Впрочем, в мартовских стыковых играх за повышение в дивизион А Австрия уступила Сербии с общим счетом 3:1.

Отбор на чемпионат мира австрийцы начали с победы над Румынией, а во 2-м матче одолели сборную Сан-Марино.

Кипр

Сезон в Лиге наций киприоты провели довольно посредственно, получив 6 очков и заняв 3 место группы дивизиона С. Команда является вторым аутсайдером группы отбора после Сан-Марино.

За 3 поединка квалификации на чемпионат мира коллектив набрал 3 очка благодаря победе над Сан-Марино. В других матчах против Боснии и Румынии команда проиграла.

Личные встречи

В официальных играх в XXI веке команды не встречались.

Интересные факты

В последних 5 выездных играх Кипр проиграл 4 раза и еще 1 сыграл вничью.

Австрия забивала первой в 7 из 8 последних игр.

Кипр пропустил в каждом из трех последних поединков.

Прогноз

Я поставлю на победу Австрии с форой -2.5 и коэффициентом 1.78.