Чемпионат мира
06 сентября 2025, 22:37 |
Кейн вошел в топ-5 игроков сборной Англии по матчам. Статистика форварда

У Гарри есть все шансы стать рекордсменом своей национальной команды

Кейн вошел в топ-5 игроков сборной Англии по матчам. Статистика форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Гарри Кейн сравнялся с легендарным защитником Бобби Муром по количеству матчей на международном уровне и вошел в топ-5 игроков сборной Англии по этому показателю (108).

6 сентября состоялась игра квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Андорры. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Для Кейна этот матч стал 108-м за национальную команду. За это время англичанин забил 73 гола и отдал 19 результативных передач. Его дебют за сборную Англии состоялся 27 марта 2015 года в поединке против Литвы, где он сразу же забил.

Рекордсмены сборной Англии по количеству матчей

  1. Питер Шилтон – 125
  2. Уэйн Руни – 120
  3. Дэвид Бекхэм – 115
  4. Стивен Джеррард – 114
  5. Гарри Кейн – 108
По теме:
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
7 из 140 голов Роналду в составе сборной Португалии были забиты Армении
Ирландия вырвала ничью у Венгрии на 90+3-й в отборе к ЧМ, отыгравшись с 0:2
