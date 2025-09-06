Кейн вошел в топ-5 игроков сборной Англии по матчам. Статистика форварда
У Гарри есть все шансы стать рекордсменом своей национальной команды
Английский нападающий Гарри Кейн сравнялся с легендарным защитником Бобби Муром по количеству матчей на международном уровне и вошел в топ-5 игроков сборной Англии по этому показателю (108).
6 сентября состоялась игра квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Андорры. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Для Кейна этот матч стал 108-м за национальную команду. За это время англичанин забил 73 гола и отдал 19 результативных передач. Его дебют за сборную Англии состоялся 27 марта 2015 года в поединке против Литвы, где он сразу же забил.
Рекордсмены сборной Англии по количеству матчей
- Питер Шилтон – 125
- Уэйн Руни – 120
- Дэвид Бекхэм – 115
- Стивен Джеррард – 114
- Гарри Кейн – 108
Harry Kane moves into the 𝐓𝐎𝐏 5⃣ for all-time England caps 🧢🦁🏴 pic.twitter.com/wXI7XFY8iN— LiveScore (@livescore) September 6, 2025
