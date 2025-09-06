В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Семья легенды футбола не может поделить квартиру
В семье бывшего футболиста «Динамо» и тренера сборной Украины Олега Блохина произошел скандал.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, бывшая жена экс-футболиста Ирина Дерюгина и ее дочь (тоже Ирина) и нынешняя избранница Олега Владимировича Анжела не могут поделить квартиру Блохина. Обе стороны хотят записать квартиру легендарного футболиста на себя, и это дело, вероятно, дойдет до суда.
У Блохина от первого брака с Дерюгиной есть дочь Ирина, от второго – две дочери (Анна и Екатерина).
Ранее Йожеф Сабо назвал лучшего игрока в истории украинского футбола, выбрав между Шевченко и Блохиным.
