В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда

В семье бывшего футболиста «Динамо» и тренера сборной Украины Олега Блохина произошел скандал.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, бывшая жена экс-футболиста Ирина Дерюгина и ее дочь (тоже Ирина) и нынешняя избранница Олега Владимировича Анжела не могут поделить квартиру Блохина. Обе стороны хотят записать квартиру легендарного футболиста на себя, и это дело, вероятно, дойдет до суда.

У Блохина от первого брака с Дерюгиной есть дочь Ирина, от второго – две дочери (Анна и Екатерина).

