06 сентября 2025, 20:59
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда

Семья легенды футбола не может поделить квартиру

06 сентября 2025, 20:59
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
УАФ. Олег Блохин

В семье бывшего футболиста «Динамо» и тренера сборной Украины Олега Блохина произошел скандал.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, бывшая жена экс-футболиста Ирина Дерюгина и ее дочь (тоже Ирина) и нынешняя избранница Олега Владимировича Анжела не могут поделить квартиру Блохина. Обе стороны хотят записать квартиру легендарного футболиста на себя, и это дело, вероятно, дойдет до суда.

У Блохина от первого брака с Дерюгиной есть дочь Ирина, от второго – две дочери (Анна и Екатерина).

Ранее Йожеф Сабо назвал лучшего игрока в истории украинского футбола, выбрав между Шевченко и Блохиным.

