Защитник Манчестер Юнайтед привлекает внимание клубов Саудовской Аравии
Гарри Магуайр может перебраться на Ближний Восток
Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр привлекает внимание двух клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, 2 клуба из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании 32-летнего футболиста. Гарри рассмотрит вариант продолжения карьеры на Ближнем Востоке по окончанию этого сезона, когда он станет свободным агентом.
В прошедшем сезоне Гарри Магуайр провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на английского полузащитника.
