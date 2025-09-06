Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник Манчестер Юнайтед привлекает внимание клубов Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
06 сентября 2025, 18:31
Защитник Манчестер Юнайтед привлекает внимание клубов Саудовской Аравии

Гарри Магуайр может перебраться на Ближний Восток

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр привлекает внимание двух клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 2 клуба из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании 32-летнего футболиста. Гарри рассмотрит вариант продолжения карьеры на Ближнем Востоке по окончанию этого сезона, когда он станет свободным агентом.

В прошедшем сезоне Гарри Магуайр провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на английского полузащитника.

Даниил Кирияка Источник: The Sun
