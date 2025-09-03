Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 сентября 2025, 10:20 | Обновлено 03 сентября 2025, 10:22
Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на английского полузащитника

Внимание грандов привлекает Адам Уортон из «Кристал Пэлас»

Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на английского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Об этом сообщает TEAMTalk.

По информации источника, два английских гранда нацелились на подписание 21-летнего футболиста. Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим еще в ме одобрил потенциальные переход Уортона.

В прошедшем сезоне Адам Уортон провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» отправил защитника в клуб, где играет украинец.

