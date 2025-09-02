ОФИЦИАЛЬНО. Челси отправил защитника в клуб, где играет украинец
Бен Чиллуэл продолжит карьеру в составе французского «Страсбурга»
Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Бен Чиллуэл продолжит карьеру в чемпионате Франции. Контракт с футболистом подписал «Страсбург».
«Воспитанник молодежной академии «Лестера», Бен Чилвелл, официально стал игроком нашей команды. В сезоне 2015/16 футболист выиграл Английскую Премьер-лигу. Затем перешел в «Челси», с которым в 2021 году победил в Лиге чемпионов и даже попал в символическую сборную турнира.
В прошлом сезоне, находясь в аренде в «Кристал Пэлас», 28-летний левый защитник провел 177 матчей в Премьер-лиге (13 голов, 18 голевых передач) и завоевал Кубок Англии. В его активе – 21 матч за сборную Англии. Уроженец Милтон-Кинса подписал контракт с «Старсбургом» до 2027 года», – сообщила клубная пресс-служба.
В составе французского клуба выступает украинский защитник Эдуард Соболь.
