Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 13:38 | Обновлено 06 сентября 2025, 14:37
Агент скандального новичка Динамо: «Его хотели и Суркис, и Шовковский»

Кристи Чернодоля рассказал о трансфере Владислава Бленуце в «Динамо»

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Кристи Чернодоля, агент форварда «Динамо» Владислав Бленуце, рассказал о переходе 23-летнего румына в украинский клуб.

– Как «Динамо» вышло на Бленуце?

– Было несколько человек, принимавших решение в техническом штабе. Его хотели и господин Суркис, и тренер, и все, кто принимал там решение.

Чтобы предложить такую ​​сумму за игрока из Румынии, считаю очень важно, что в тебе были заинтересованы. Владелец очень хотел его, учитывая сумму трансфера и сложную ситуацию, в которой находилась ФКУ «Крайова».

Они следили за ним минимум 6 месяцев, но знали его гораздо дольше, чтобы заплатить за него такие деньги. Это не было спонтанным или поспешным решением, – сказал Чернодоль.

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением о скандале с румынским новичком клуба Владиславом Бленуце, который распространяет пророссийский контент в своих социальных сетях

Олег Вахоцкий Источник: Fanatik.ro
taras_sidyi
Бідний русофіл Владислав, як же його поливають українці брудом. ТОчніше тупі українці поливають брудом Владислава за те, що Суркіс його купив. Суркіс тупо насцяв на патріотичних фанатів, а ці фанати звинувачюють мочу, саме мочу а не Суркіса,  в тому, що вона моча, а не Боржомі
_ Moore
СаШо необов'язково було переглядати соцмережі Бленуці; а от іншим ВІДПОВІДНИМ, ВІДПОВІДАЛЬНИМ ЗА ТРАНСФЕРИ  підлеглим Суркіса - обов'язково, бо це входить в їх функціонал (і, само собою, в доповідні начальству).
Trishovich
Ой роздули
Перевірте тик ток і тєлєгу Суркісів там теж кацапа контент
