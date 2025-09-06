Агент скандального новичка Динамо: «Его хотели и Суркис, и Шовковский»

Кристи Чернодоля, агент форварда «Динамо» Владислав Бленуце, рассказал о переходе 23-летнего румына в украинский клуб.

– Как «Динамо» вышло на Бленуце?

– Было несколько человек, принимавших решение в техническом штабе. Его хотели и господин Суркис, и тренер, и все, кто принимал там решение.

Чтобы предложить такую ​​сумму за игрока из Румынии, считаю очень важно, что в тебе были заинтересованы. Владелец очень хотел его, учитывая сумму трансфера и сложную ситуацию, в которой находилась ФКУ «Крайова».

Они следили за ним минимум 6 месяцев, но знали его гораздо дольше, чтобы заплатить за него такие деньги. Это не было спонтанным или поспешным решением, – сказал Чернодоль.

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением о скандале с румынским новичком клуба Владиславом Бленуце, который распространяет пророссийский контент в своих социальных сетях