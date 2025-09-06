Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Недобежал Судаков». Микитин определил виновного в голе от Франции
06 сентября 2025, 12:20
«Недобежал Судаков». Микитин определил виновного в голе от Франции

По мнению Микитина, первый тайм был просто ужасен

«Недобежал Судаков». Микитин определил виновного в голе от Франции
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от стартового поединка отборочного цикла ЧМ 2026 года между подопечными Сергея Реброва и французами в польском Вроцлаве:

– Поймал себя на мысли, что первый тайм в исполнении украинской сборной может служить примером, как нельзя играть в футбол. Это было просто ужасно.

– Чем это можно объяснить: мандражом, недооценкой своих сил?

– Думаю, что настрой был максимальный, но все равно психологически давило то, что приходится играть с топ-сборной, где каждый исполнитель – «звезда» мирового футбола. Без сомнения, негативно повлиял и быстро пропущенный гол, здесь уже появилась мысль, как бы избежать разгрома.

– Кстати, когда забивал Олисе, он почему-то остался без опеки в штрафной площади.

– Нарушил игровую дисциплину Георгий Судаков, который банально не успел вернуться в свои владения. Не секрет, что Георгий – заточен на атаку, а отрабатывать в обороне – это не его. Если он не устранит оперативно это отставание, то может не закрепиться в стартовом составе своей новой команды – «Бенфики». Там посторонние наблюдатели не нужны.

В конце концов, были индивидуальные ошибки и у большинства подопечных Сергея Реброва, что влияло на командную игру. Даже не вспомню, когда наши ребята еще были такими беспомощными, как в первом тайме, и хорошо, что все обошлось лишь одним пропущенным мячом. Ведь французы еще до перерыва могли спокойно снять с повестки дня вопрос о победителе.

– Однако после перерыва на поле арены во Вроцлаве уже была другая сборная Украины. Что произошло?

– Видимо, в раздевалке не обошлось без оперативного «разбора полетов», был сделан акцент на более активную игру в отборе, компактность в третьей зоне. Скорее всего, это стало неожиданностью для французов, которые не ожидали такого изменения в настроении номинальных хозяев. А когда в середине второго тайма наши резко добавили обороты, то оборона гостей уже не выглядела непроходимой. И очень жаль, что не удалось реализовать два голевых момента подряд. Если бы счет стал ничейным, то все могло закончиться иначе.

– А вот лидер французов Килиан Мбаппе продемонстрировал, как нужно действовать в завершающей фазе, когда во второй раз заставил капитулировать нашего вратаря Анатолия Трубина.

– Отдавая должное «звезде» французов, все же, следует сказать, что в этом эпизоде неудачно сыграл Илья Забарный, который позволил сопернику прокинуть мяч под правую ударную ногу. Дальше уже все было делом техники. Убежден, что эта проигранная дуэль станет уроком для Забарного: нужно более тщательно изучать «козыри» визави.

– Второй тайм в исполнении наших ребят дает основания надеяться, что не все так безнадежно.

– Согласен, но отборочный турнир очень короткий и уже нет права на ошибку. На следующей неделе нужно обязательно побеждать в Баку. Вчера азербайджанцы были беспомощны в матче с Исландией, потерпев разгромное поражение. Убежден, что они находятся в подавленном состоянии. Нашим нужно обязательно этим воспользоваться.

Ранее защитник сборной Украины Ефим Конопля признался, что Ребров сказал игрокам перед Францией.

Ребров рассказал, почему украинской команде было тяжело играть с Францией
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не думаю, что ничья была бы закономерным результатом»
У ПСЖ разозлились на Дидье Дешама после матча Франция – Украина
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
