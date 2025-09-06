Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 сентября 2025, 13:19 |
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией

Известный тренер отметил влияние Александра Зинченко, похвалил Гуцуляка и Забарного

Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч первого тура квалификации к ЧМ-2026, в котором сборная Украины потерпела поражение от Франции со счетом 0:2.

После завершения этого противостояния известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о результате игры, а также выбрал лучшего футболиста в составе «сине-желтой» команды:

– Кто вам понравился среди игроков, кому отдадите «Льва матча»?

– Я отмечу Гуцуляка и Забарного, но больше всего мне понравился Зинченко, поэтому «Льва матча» отдам ему. Видно, что Саша был настоящим лидером на поле. Он долго не играл и хотел показать максимум. В принципе ему это удалось. Ясно, что с такой заряженностью Зинченко больше помог бы нам в центре поля, но ничего не сделаешь, у нас небольшой выбор футболистов.

– Кто выпадал среди наших игроков?

– Не хочу об этом говорить. Надо искать позитив. Было 30 хороших минут во втором тайме, вот из этого и нужно выходить на Азербайджан, – прокомментировал Маркевич.

