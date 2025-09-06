Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Ребров назвал главную причину поражения Украины в матче с Францией

Тренер отметил физическую подготовку футболистов и травмах

Ребров назвал главную причину поражения Украины в матче с Францией
УАФ. Сергей Ребров

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров указал на несовершенную физическую подготовку игроков и травмы в команде.

«На самом деле, у нас была только одна тренировка, где мы могли привлечь всех игроков. Есть и травмированные игроки, но я доволен теми, которые приехали. Я доволен и теми футболистами, которых мы сейчас вызвали после U-21.

К сожалению, Цыганков, к сожалению, Яремчук, Миколенко – травмированы. Много травмированных игроков, но, помню, в Лиге Наций было тоже самое. К сожалению, есть то, что имеем, но у нас у нас достаточно игроков», – сказал Ребров.

Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника
Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
Світлана Яремчук
Ребров ти мужик, чи ти мудак ? Не тренер ти збірної, не тренер. Команда деградує. Якщо і запхали б одного, то скільки 100 відсоткових моментів мали французи? Повезло вам, що пропустили лище два, а не шість. Дивитись не можу на це реброво-королевське стадо. 
Iigor6583
Ну Яремчук дно вже років з два, Миколенко також не дуже. Так що, підсилення гри від цих збитих пілотів не варто.
