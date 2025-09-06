Ребров назвал главную причину поражения Украины в матче с Францией

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров указал на несовершенную физическую подготовку игроков и травмы в команде.

«На самом деле, у нас была только одна тренировка, где мы могли привлечь всех игроков. Есть и травмированные игроки, но я доволен теми, которые приехали. Я доволен и теми футболистами, которых мы сейчас вызвали после U-21.

К сожалению, Цыганков, к сожалению, Яремчук, Миколенко – травмированы. Много травмированных игроков, но, помню, в Лиге Наций было тоже самое. К сожалению, есть то, что имеем, но у нас у нас достаточно игроков», – сказал Ребров.