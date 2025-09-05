Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 21:59 | Обновлено 05 сентября 2025, 22:08
Майкл Олисе быстро вывел французов вперед в матче квалификации чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Франция быстро сделала счет 1:0 в поединке против сине-желтых.

Уже на 10-й минуте Майкл Олисе вывел французов вперед. Ассист отдал Брэдли Баркола.

❗️ ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила от Франции уже на 10-й минуте

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
