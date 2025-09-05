Чемпионат мира05 сентября 2025, 21:59 | Обновлено 05 сентября 2025, 22:08
ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила от Франции уже на 10-й минуте
Майкл Олисе быстро вывел французов вперед в матче квалификации чемпионата мира
5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Франция быстро сделала счет 1:0 в поединке против сине-желтых.
Уже на 10-й минуте Майкл Олисе вывел французов вперед. Ассист отдал Брэдли Баркола.
❗️ ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила от Франции уже на 10-й минуте
