Франция выиграла 7 из последних 10 матчей на выезде. Список поединков

Сборная Франции в последних 10 выездных матчах одержала 7 побед.

5 сентября состоится игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

За этот период «синие» потерпели только два поражения – против Германии (1:2) и Хорватии (0:2). Единственная ничья была в игре с Грецией – 1:1. Разница голов в последних 10 выездных поединках составила для французов 20:10.

Список последних выездных матчей Франции