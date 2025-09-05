Чемпионат мира05 сентября 2025, 21:35 | Обновлено 05 сентября 2025, 21:36
Франция выиграла 7 из последних 10 матчей на выезде. Список поединков
Противник Украины потерпел только одно поражение за этот период
Сборная Франции в последних 10 выездных матчах одержала 7 побед.
5 сентября состоится игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.
За этот период «синие» потерпели только два поражения – против Германии (1:2) и Хорватии (0:2). Единственная ничья была в игре с Грецией – 1:1. Разница голов в последних 10 выездных поединках составила для французов 20:10.
Список последних выездных матчей Франции
- 2023: Отбор Евро-2024, Ирландия – Франция – 0:1
- 2023: Отбор Евро-2024, Гибралтар – Франция – 0:3
- 2023: Товарищеский матч, Германия – Франция – 2:1
- 2023: Отбор Евро-2024, Нидерланды – Франция – 1:2
- 2023: Отбор Евро-2024, Греция – Франция – 2:2
- 2024: Лига наций, Израиль – Франция – 1:4
- 2024: Лига наций, Бельгия – Франция – 1:2
- 2024: Лига наций, Италия – Франция – 1:3
- 2025: Лига наций, Хорватия – Франция – 2:0
- 2025: Лига наций, Германия – Франция – 0:2
