Франция выиграла 7 из последних 10 матчей на выезде. Список поединков

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 21:35 | Обновлено 05 сентября 2025, 21:36
Противник Украины потерпел только одно поражение за этот период

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции в последних 10 выездных матчах одержала 7 побед.

5 сентября состоится игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

За этот период «синие» потерпели только два поражения – против Германии (1:2) и Хорватии (0:2). Единственная ничья была в игре с Грецией – 1:1. Разница голов в последних 10 выездных поединках составила для французов 20:10.

Список последних выездных матчей Франции

  • 2023: Отбор Евро-2024, Ирландия – Франция – 0:1
  • 2023: Отбор Евро-2024, Гибралтар – Франция – 0:3
  • 2023: Товарищеский матч, Германия – Франция – 2:1
  • 2023: Отбор Евро-2024, Нидерланды – Франция – 1:2
  • 2023: Отбор Евро-2024, Греция – Франция – 2:2
  • 2024: Лига наций, Израиль – Франция – 1:4
  • 2024: Лига наций, Бельгия – Франция – 1:2
  • 2024: Лига наций, Италия – Франция – 1:3
  • 2025: Лига наций, Хорватия – Франция – 2:0
  • 2025: Лига наций, Германия – Франция – 0:2

По теме:
ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила от Франции уже на 10-й минуте
ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн страны перед матчем с Францией
Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
