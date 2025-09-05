Киевское Динамо подтвердило аренду Максима Брагару в житомирское Полесье

5 августа киевское Динамо отдало 23-летнего хавбека Максима Брагару в аренду в житомирское Полесье.

«ФК «Динамо» (Киев) достигло соглашения с житомирским «Полесьем» о переходе полузащитника Максима Брагару.

23-летний хавбек будет выступать за житомирян на правах аренды до окончания сезона-2025/2026.

Отметим, что Брагару перешел в «Динамо» летом 2024 года. За это время провел за «бело-синих» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист.

Желаем Максиму успехов в дальнейших выступлениях на профессиональном уровне», – идется в официальном заявлении киевлян.