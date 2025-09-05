Литва U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
05 сентября 2025, 19:26 |
Смотрите видеообзор стартового поединка квалификации Евро-2027 U-21

УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 стартует в квалификации Евро-2027 U-21.

5 сентября в 19:00 встречаются сборные команды Литвы U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в литовском городе Друскининкай на местном стадионе.

По теме:
Кревсун, Корнийчук и Синчук обеспечили перевес Украине U-21 над Литвой
ФОТО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру против Литвы U-21
Мельгоса сделал выбор. Стартовый состав Украины U-21 на игру против Литвы
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Литва - Украина видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
