Молодежные турниры05 сентября 2025, 19:26 |
660
0
Литва U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор стартового поединка квалификации Евро-2027 U-21
05 сентября 2025, 19:26 |
660
0
Молодежная сборная Украины U-21 стартует в квалификации Евро-2027 U-21.
5 сентября в 19:00 встречаются сборные команды Литвы U-21 и Украины U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит в литовском городе Друскининкай на местном стадионе.
Матч пройдет 5 сентября в 21:45
Матч пройдет 5 сентября в 21:45
Футбол | 05 сентября 2025, 18:53 34
Подопечные Реброва проведут первый поединок квалификации 5 сентября в Польше
Футбол | 05.09.2025, 20:04
Футбол | 05.09.2025, 07:39
Футбол | 05.09.2025, 19:52
