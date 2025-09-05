Джессика ПЕГУЛА: «Я одна из лучших теннисисток в мире»

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала поражение от «нейтралки» Арины Соболенко в полуфинале US Open:

«Это был матч очень высокого уровня. Не знаю, что еще сказать. Не понимаю, как я не смогла отыграться в третьем сете. Я сыграла несколько очень хороших очков, чтобы выиграть первый сет. Она повысила свой уровень, во втором сете стала гораздо лучше подавать. Затем я почувствовала, что в третьем сете счет был очень близким, разница была небольшой. Мне показалось, что мы обе подавали довольно хорошо».

«Она сделала несколько невероятных ударов, например, на брейк-пойнте. Я не чувствовала, что сделала что-то не так. Казалось, что уровень был очень высоким, и мы подталкивали друг друга в каждой игре».

«Я всегда чувствую, что я близка к победе. Я одна из лучших теннисисток в мире. Я всегда чувствую, что могу выйти и победить этих соперниц. Хотя у меня может и нет такой силы, как у некоторых, или такой яркости, как у других, я чувствую, что я всегда на высоте, когда играю против них. Я чувствовала это, когда играла с ней в последний раз.

Я хорошо себя чувствовала в матчах с топ-игроками, и я знаю, что до полуфинала я не встречалась с сеяными игроками, но я играла в хороший теннис. Учитывая, как началось мое лето и как складывалась ситуация, я рада, что приложила усилия, чтобы сыграть с лучшей игроком мира на данный момент».

«С стратегической точки зрения я играла с ней намного лучше, чем в прошлые разы. Глядя вперед, на следующий матч, я понимаю, что мне нужно делать. Конечно, выполнение – это уже другая история. В конце матча я могла бы поступить по-другому в некоторых мелочах. Если она выходит на корт, делает хорошие возвраты и забивает выигрышные мячи с первого удара, некоторые буквально по линии, я не знаю, что мне с этим делать. Она слишком хороша. Она так и играет, с большим мужеством, и это ей помогает. Я не думаю, что я играю так же».