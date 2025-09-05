Впервые за 16 лет. Президент Парагвая объявил выходной из-за выхода на ЧМ

В ночь с 4 на 5 сентября сборная Парагвая на арене «Эстадио Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне принимала команду Эквадора в 17-м туре квалификации Северной и Центральной Америки на чемпионат мира 2026 года.

Матч завершился нулевой ничьей, однако такой результат обрадовал местных болельщиков.

Парагвай впервые с 2010 года прошел отбор на мундиаль, который состоится на территории США и Мексики в 2026 году.

Футбольное событие побудило президента Парагвая принять важное решение и объявить 5 сентября национальным выходным в честь выхода на ЧМ.