  4. Впервые за 16 лет. Президент Парагвая объявил выходной из-за выхода на ЧМ
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 19:24 | Обновлено 05 сентября 2025, 19:27
280
0

Важное футбольное событие для Парагвая

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 4 на 5 сентября сборная Парагвая на арене «Эстадио Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне принимала команду Эквадора в 17-м туре квалификации Северной и Центральной Америки на чемпионат мира 2026 года.

Матч завершился нулевой ничьей, однако такой результат обрадовал местных болельщиков.

Парагвай впервые с 2010 года прошел отбор на мундиаль, который состоится на территории США и Мексики в 2026 году.

Футбольное событие побудило президента Парагвая принять важное решение и объявить 5 сентября национальным выходным в честь выхода на ЧМ.

сборная Парагвая по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
