Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СУХАНОВ: «Будем делать все для положительного результата в матче с Динамо»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 14:06
Болельщики «Оболони» выбрали Сергея Суханова игроком месяца

ФК Оболонь. Сергей Суханов

В стартовых матчах чемпионата «Оболонь» набрала семь очков. Важными для команды стали два гола Сергея Суханова. Футболист поделился ожиданиями от следующего матча, в котором «Оболонь» на своем поле сыграет с киевским «Динамо».

– Сергей, ты стал игроком месяца по версии болельщиков Оболони. Что помогло получить такой результат?

– Это заслуга всей команды. Мы делаем все одну работу и получаем результат всей командой.

– В прошлом месяце ты забил два очень красивых гола, которые принесли результат. Насколько важно забивать именно голы, приносящие результат, а не только красоту для болельщиков?

– Для нас каждый гол важен, который приносит результат и мы набираем зачетные пункты в турнирной таблице. Потому каждый гол важен для нашей команды.

– Впереди очень важные и сложные игры против сильных соперников, в том числе и против действующего чемпиона. Поможет ли то, что будете играть дома, взять очки против Динамо?

– Домашние трибуны и болельщики, наверное, принесут нам пользу. Будем ощущать 12-го игрока, будем все делать для того, чтобы получить положительный результат в этом поединке. Для нас каждый матч важен, поэтому выделить какой-либо отдельный матч не имеет смысла.

Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
