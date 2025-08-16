Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУХАНОВ: «Меня рефери спросил: Сух, будешь бить? Говорю: ударная позиция»
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 04:35 | Обновлено 16 августа 2025, 04:58
130
0

СУХАНОВ: «Меня рефери спросил: Сух, будешь бить? Говорю: ударная позиция»

Полузащитник Оболони рассказал, как забил победный гол в ворота Руха

16 августа 2025, 04:35 | Обновлено 16 августа 2025, 04:58
130
0
СУХАНОВ: «Меня рефери спросил: Сух, будешь бить? Говорю: ударная позиция»
ФК Оболонь. Сергей Суханов

Полузащитник «Оболони» Сергей Суханов снова стал одним из главных героев тура УПЛ. В матче 3-го тура против «Руха» он забил победный мяч, принесший «пивоварам» выездную победу 2:1. Для Суханова это уже второй решающий гол подряд. После игры в эфире УПЛ ТБ он поделился эмоциями и рассказал, почему решил пробить со штрафного:

– Сергей, ты забиваешь во втором туре подряд. Раньше так много не забивал. Скажи честно, сейчас больше уже тренируешь удар? Артем Федецкий хвалит твою пушку. Говорит, если пушка есть, почему не бить?

– Спасибо за поздравления. Тренируюсь, на тренировках остаюсь, бью по воротам. Как говорят, каждый футболист играет на своих сильных качествах. Есть удар – надо бить. Без ударов голов не бывает. Видите, Боженька помогает. Спасибо Богу и Вооруженным силам Украины за то, что в такое время мы занимаемся любимым делом.

– В прошлый раз вы говорили, что Александр Антоненко запрещал вам в таких ситуациях бить. В этот раз тренер что-то говорил?

– Нет. Я сказал ребятам, что уверен: возьму мяч и забью. Честно, было какое-то вдохновение. Понимал – уверенность 100%, что забью. Ребята говорят: «Ну пусть, он уверен. Забил – и все вопросы сняты. Взял на себя ответственность в решающий момент – и забил».

– Ты подошел к мячу уже с мыслью бить, без вариантов на подачу?

– Да. Еще арбитр спросил: «Сух, будешь бить?» Говорю: «Да, никаких подач, ничего не будет. Ударная позиция – надо бить».

– Что команда сказала после матча?

– Главное, что команда победила. Парни еще не поздравили, потому что я еще не дошел до раздевалки. Думаю, поздравят. Тренер сказал, что дает два дня выходных – это уже как поздравление от тренерского штаба. С ребятами посидим, поговорим, обсудим моменты. Будем двигаться дальше. Вся игра впереди, пройдены лишь три тура. Не надо останавливаться – только вперед и работать над собой.

По теме:
Наставник Оболони рассказал, какую задачу президент поставил перед командой
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала их свидания. Романтика высшего уровня
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Сергей Суханов Рух - Оболонь
Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Бокс | 15 августа 2025, 07:50 2
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»

«Цыганский король» не готов выходить на ринг против Мозеса Итаумы

Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Футбол | 15 августа 2025, 11:39 1
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд

Родриго и Джанлуиджи Доннарумма могут присоединиться к горожанам

Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Другие виды | 15.08.2025, 18:05
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Футбол | 16.08.2025, 04:40
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Итаума планирует вырасти благодаря Уайту. Готов ли Диллиан дать бой?
Бокс | 16.08.2025, 00:23
Итаума планирует вырасти благодаря Уайту. Готов ли Диллиан дать бой?
Итаума планирует вырасти благодаря Уайту. Готов ли Диллиан дать бой?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 16
Бокс
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем