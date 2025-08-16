СУХАНОВ: «Меня рефери спросил: Сух, будешь бить? Говорю: ударная позиция»

Полузащитник «Оболони» Сергей Суханов снова стал одним из главных героев тура УПЛ. В матче 3-го тура против «Руха» он забил победный мяч, принесший «пивоварам» выездную победу 2:1. Для Суханова это уже второй решающий гол подряд. После игры в эфире УПЛ ТБ он поделился эмоциями и рассказал, почему решил пробить со штрафного:

– Сергей, ты забиваешь во втором туре подряд. Раньше так много не забивал. Скажи честно, сейчас больше уже тренируешь удар? Артем Федецкий хвалит твою пушку. Говорит, если пушка есть, почему не бить?

– Спасибо за поздравления. Тренируюсь, на тренировках остаюсь, бью по воротам. Как говорят, каждый футболист играет на своих сильных качествах. Есть удар – надо бить. Без ударов голов не бывает. Видите, Боженька помогает. Спасибо Богу и Вооруженным силам Украины за то, что в такое время мы занимаемся любимым делом.

– В прошлый раз вы говорили, что Александр Антоненко запрещал вам в таких ситуациях бить. В этот раз тренер что-то говорил?

– Нет. Я сказал ребятам, что уверен: возьму мяч и забью. Честно, было какое-то вдохновение. Понимал – уверенность 100%, что забью. Ребята говорят: «Ну пусть, он уверен. Забил – и все вопросы сняты. Взял на себя ответственность в решающий момент – и забил».

– Ты подошел к мячу уже с мыслью бить, без вариантов на подачу?

– Да. Еще арбитр спросил: «Сух, будешь бить?» Говорю: «Да, никаких подач, ничего не будет. Ударная позиция – надо бить».

– Что команда сказала после матча?

– Главное, что команда победила. Парни еще не поздравили, потому что я еще не дошел до раздевалки. Думаю, поздравят. Тренер сказал, что дает два дня выходных – это уже как поздравление от тренерского штаба. С ребятами посидим, поговорим, обсудим моменты. Будем двигаться дальше. Вся игра впереди, пройдены лишь три тура. Не надо останавливаться – только вперед и работать над собой.