Астон Вилла запускает проект по развитию спорта в Бирмингеме
Совместный проект с Kaizen Foundation поможет молодежи обрести больше возможностей
«Астон Вилла» и Kaizen Foundation запускают проект «Играй вперед», направленный на развитие общественных пространств и борьбу с социальным неравенством.
Инициатива предусматривает финансирование площадок и 350 дополнительных часов занятий на футбольных полях в неблагополучных районах Бирмингема.
Клуб предоставит экспертизу в сфере фандрайзинга, управления, маркетинга и безопасности. Представители фонда и «Астон Виллы» отмечают, что проект поможет местным организациям стать самостоятельными и расширит доступ молодежи к спорту.
Kaizen Foundation, финансируемый букмекером Kaizen Gaming, ранее сотрудничал с УЕФА в проектах по инклюзивности через спорт.
Новые правила рекламы азартных игр охватили социальные сети в Британии
