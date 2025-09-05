Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Астон Вилла запускает проект по развитию спорта в Бирмингеме

Совместный проект с Kaizen Foundation поможет молодежи обрести больше возможностей

FourFourTwo

«Астон Вилла» и Kaizen Foundation запускают проект «Играй вперед», направленный на развитие общественных пространств и борьбу с социальным неравенством.

Инициатива предусматривает финансирование площадок и 350 дополнительных часов занятий на футбольных полях в неблагополучных районах Бирмингема.

Клуб предоставит экспертизу в сфере фандрайзинга, управления, маркетинга и безопасности. Представители фонда и «Астон Виллы» отмечают, что проект поможет местным организациям стать самостоятельными и расширит доступ молодежи к спорту.

Kaizen Foundation, финансируемый букмекером Kaizen Gaming, ранее сотрудничал с УЕФА в проектах по инклюзивности через спорт.

Новые правила рекламы азартных игр охватили социальные сети в Британии

По теме:
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Новые правила рекламы азартных игр охватили социальные сети в Британии
ЧЕФЕРИН: «Хотели вернуть юношеские команды рф. И началась такая истерия»
