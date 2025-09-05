Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 11:27 | Обновлено 05 сентября 2025, 11:28
Источник: дебютант УПЛ предложил контракт игроку сборной Украины

Иван Ермачков может вернуться в Украину

УАФ. Иван Ермачков

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка предложила контракт защитнику молодежной сборной Украины Ивану Ермачкову, накануне ушедшему из расположения «Вердера».

По информации источника, Василий Баранов лично хочет видеть его в команде. Стороны могут подписать контракт на один год. О финансовых аспектах личного контракта футболиста с клубом никакой информации нет.

Ермачков – воспитанник киевского футбола. До 16 лет выступал за Диназ, с которым стал чемпионом Украины U-15 в Первой лиге. Впоследствии перешел в ковалевский Колос.

После начала полномасштабного вторжения россиян оказался в Германии, где выступал за Вупперталер U-19. Летом 2024 года в статусе свободного агента присоединился к Вердеру (защищал цвета второй команды бременцев). Вторую половину прошедшего сезона Ермачков провел в аренде в составе берлинской Виктории.

Выступал за сборные Украины U-19 (1 гол в 6 матчах) и U-20 (2 поединка). Вызывался в лагерь молодежной сборной. Transfermarkt оценивает его в 75 тысяч евро.

Иван Ермачков Кудровка трансферы трансферы УПЛ сборная Украины по футболу U-19
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Victor673256ua
Навряд чи він захоче в Україну повертатись
