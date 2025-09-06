Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Переход украинского нападающего в каталонский клуб оценил бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо.

«Я считаю его слабым центральным нападающим. Не Ваната держат защитники, а он их, вместо того чтобы сделать рывок и оторваться. Обойти соперника он также не умеет. Я желаю Ванату успехов в Жироне, но может случиться так, что он сядет на скамейку запасных», – отметил Йожеф Сабо.