Испания06 сентября 2025, 05:50 |
2595
0
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате
06 сентября 2025, 05:50 |
2595
0
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
Переход украинского нападающего в каталонский клуб оценил бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо.
«Я считаю его слабым центральным нападающим. Не Ваната держат защитники, а он их, вместо того чтобы сделать рывок и оторваться. Обойти соперника он также не умеет. Я желаю Ванату успехов в Жироне, но может случиться так, что он сядет на скамейку запасных», – отметил Йожеф Сабо.
