Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Испания
06 сентября 2025, 05:50 |
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
УАФ. Йожеф Сабо

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Переход украинского нападающего в каталонский клуб оценил бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо.

«Я считаю его слабым центральным нападающим. Не Ваната держат защитники, а он их, вместо того чтобы сделать рывок и оторваться. Обойти соперника он также не умеет. Я желаю Ванату успехов в Жироне, но может случиться так, что он сядет на скамейку запасных», – отметил Йожеф Сабо.

Йожеф Сабо Владислав Ванат Жирона чемпионат Испании по футболу Динамо Киев Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
