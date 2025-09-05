Анатолий ТРУБИН: «Все спрашивали, как он – я уже уморился отвечать»

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин отреагировал на трансфер Георгия Судакова, который также перебрался в расположение «орлов» из донецкого Шахтера.

– Теперь в «Бенфике» двое украинцев. Как отреагировал на трансфер Георгия?

– Очень с радостью, потому что даже если не берем, что он мой друг, это, прежде всего, качественный игрок, который, я уверен, может помочь команде.

– Ты еще до перехода писал комментарии в Instagram, что ждешь его. Ты уже знал, что вероятность этого трансфера достаточно высока?

– Прежде всего я видел много новостей. И, конечно, я общался с Жорой, он говорил, что есть интерес, идут переговоры. Поэтому, конечно, он хотел, чтобы прошел этот трансфер. Очень рад, что все получилось и клубы договорились

– Что прежде посоветовал Георгию по приезду его в Лиссабон?

– Честно говоря, такого не было, потому что он приехал через несколько дней, но еще не видел его. У него был медосмотр, затем подписал контракт. И только он приехал, когда у нас был день игры. Поэтому чего-то особенного не рекомендовал.

Полагаю, он и так понимает, куда он попал. Некоторые бытовые моменты он спрашивает, конечно, я помогу ему. Сейчас просто он попал как раз в такой период, что он только подписал контракт, потом приехал в сборную, так что по приезду больше будем общаться. Если ему нужна помощь, то всегда чем смогу, тем помогу.

– Партнеры по команде уже как-то шутили, что к тебе приехал еще один украинец?

– Во-первых, все спрашивали, как он – я уже уморился отвечать. А во-вторых, когда он уже приехал, несколько игроков говорили: «Oh, Ukrainian friends!», «теперь ты будешь счастливее».

– Ты теперь будешь счастливее?

– Конечно. Сейчас мне начали говорить – даже мы с президентом общались и с человеком, отвечающим за трансферы – они оба сказали, что никогда не видели, чтобы я так улыбался, когда он приехал. Я говорю: «Ну, типа того», – сказал Трубин.