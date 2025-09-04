Наоми Осака – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 5 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоятся матчи 1/2 финала женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 03:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Наоми Осака (Япония, WTA 24) и Аманда Анисимова (США, WTA 9).

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Аманды.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Джессики Пегулы.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА