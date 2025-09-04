Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наоми Осака – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
04 сентября 2025, 18:25 |
45
0

Наоми Осака – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2025

Наоми Осака – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 5 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоятся матчи 1/2 финала женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 03:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Наоми Осака (Япония, WTA 24) и Аманда Анисимова (США, WTA 9).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Аманды.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Джессики Пегулы.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Наоми Осака Аманда Анисимова смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
