Наоми Осака – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2025
В ночь на 5 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоятся матчи 1/2 финала женского одиночного разряда.
Ориентировочно в 03:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Наоми Осака (Япония, WTA 24) и Аманда Анисимова (США, WTA 9).
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Аманды.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Джессики Пегулы.
