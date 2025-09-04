Легенда Динамо: «Может, Шовковский подсказал Реброву не вызывать Ярмоленко»

Завтра сборная Украины сыграет первый матч отборочного цикла ЧМ-2026, в котором ее соперником будет одна из сильнейших команд мира – Франция.

Один из легендарных игроков золотого состава киевского «Динамо» и сборной СССР Стефан Решко в интервью Sport.ua поделился мыслями о возможностях сине-желтых в игре с таким сильным соперником.

– Могу сказать, что для нашей команды поединок со сборной Франции будет серьезным испытанием, – убежден он. – Ведь насколько я знаю, на сегодняшний день у нас не все в порядке с игрой. Есть проблемы. Поэтому будем надеяться на ничью или хотя бы на минимальный проигрыш. Поверьте, нашей сборной желаю успеха и хотел бы от нее только победы, но при этом я рационалист и реально смотрю на вещи. Сегодня мы с французами не одного уровня, поэтому завтра во Вроцлаве будет очень тяжелая игра.

– Как думаете, что можно противопоставить французским звездам, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью?

– Борьбу и еще раз борьбу, по всему полю. Бороться нужно за каждый мяч до конца и безвозвратно. Игру нужно построить от обороны. Следует очень строго сыграть в защите, организовав в ней три эшелона. И на контратаках пытаться делать свое дело. Если удастся забить, это будет очень хорошо. А если нет – то хотя бы не пропустить.

– На этот раз Сергей Ребров не вызвал в сборную ее ветерана Андрея Ярмоленко. Означает ли это, что он на него уже не рассчитывает?

– Приходилось слышать, что Ярмоленко якобы с Александром Шовковским поссорился.

– Но это клубные дела, а это – сборная.

– Да, вполне возможно, что Шовковский подсказал Реброву, что и как. Но как бы там ни было, глядя через призму поединка с Францией, я скажу, что Ярмоленко уже не бежит в оборону и не борется сзади. И это при том, что он – полузащитник. Это означает, что игрок этого амплуа должен отрабатывать в защите и идти вперед за счет индивидуального мастерства и других качеств. А он, к сожалению, назад не оттягивается и в обороне не борется. Видимо, он в сборной «звездочку» схватил. Лично мне не нравится такое отношение к коллективу. Поэтому возможно, что Ярмоленко в игре с французами и не нужен. Видно, что он уже физически не «тянет». Ему уже 35 лет – видимо, пришло время уже заканчивать играть.

– Контракт с «Динамо» Ярмоленко продлил только на один год – до лета 2026-го, после чего планирует стать тренером.

– Если завершит, то я думаю, правильно поступит. Это, пожалуй, будет правильно, да и для команды будет проще. Ведь когда такие звезды приходят в коллектив, то это предполагает определенные особенности. Вспоминается, когда Андрей Шевченко пришел после «Челси» в «Динамо», тогда в коллективе тоже были проблемы. Слышал об этом от компетентных людей. Статус звезды порождал внутри команды интриги: мол, я «великий» – а вы здесь кто такие? Поэтому важно, когда в команде много звезд. А когда одна, то уже могут быть проблемы. Повторюсь: это я имею в виду не в отношении игры, а статуса.