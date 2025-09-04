Реал Фарма – Вильхивцы – 3:5. Автогол и пенальти. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. Одесский клуб «Реал Фарма» на своем поле в результативном матче проиграл ФК «Вильхивцы».

Гости вышли вперед на 19-й минуте. Уже через минуту хозяева отыгрались, но на перерыв команды ушли при счете 1:3.

Во втором тайме команды забили еще по два мяча. В итоге ФК «Вильхивцы» одержал победу со счетом 5:3.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Реал Фарма Одесса – Вильхивцы – 3:5

Голы: Марченко, 20, Фабер, 47 (пен), Скрипник, 90+4 – Цуркан, 19, Щербак, 39 (автогол), Боцкив, 45+2, Шостак, 50, Глагола, 90+3

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча