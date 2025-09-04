Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Реал Фарма
03.09.2025 10:00 – FT 3 : 5
Вильхивцы
Украина. Вторая лига
04 сентября 2025, 12:12 | Обновлено 04 сентября 2025, 12:33
Реал Фарма – Вильхивцы – 3:5. Автогол и пенальти. Видео голов и обзор

Команды продемонстрировали результативный футбол

Реал Фарма – Вильхивцы – 3:5. Автогол и пенальти. Видео голов и обзор
ФК Реал Фарма

Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. Одесский клуб «Реал Фарма» на своем поле в результативном матче проиграл ФК «Вильхивцы».

Гости вышли вперед на 19-й минуте. Уже через минуту хозяева отыгрались, но на перерыв команды ушли при счете 1:3.

Во втором тайме команды забили еще по два мяча. В итоге ФК «Вильхивцы» одержал победу со счетом 5:3.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Реал Фарма Одесса – Вильхивцы – 3:5

Голы: Марченко, 20, Фабер, 47 (пен), Скрипник, 90+4 – Цуркан, 19, Щербак, 39 (автогол), Боцкив, 45+2, Шостак, 50, Глагола, 90+3

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Скрипник (Реал Фарма).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Александр Глагола (Вильхивцы).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шостак (Вильхивцы).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Фабер (Реал Фарма).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Святослав Боцкив (Вильхивцы).
40’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алексей Друи (Реал Фарма).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Марченко (Реал Фарма).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Цуркан (Вильхивцы).
