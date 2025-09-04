Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олег МАЗУРЕНКО: «Старт можно считать удачным»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 23:39
Олег МАЗУРЕНКО: «Старт можно считать удачным»

Спортивный директор «Оболони» оценил начало кампании 2025/26

Олег МАЗУРЕНКО: «Старт можно считать удачным»
ФК Оболонь Киев. Олег Мазуренко

Спортивный директор киевской «Оболони» Сергей Мазуренко оценил старт сезона 2025/26 в исполнении своей команды.

– Как вам старт чемпионата? Можно ли такой показатель считать удачным стартом сезона, или вы ожидали большего?

– В целом старт можно считать удачным. Мы хорошо понимали, какие трудности предстояли перед чемпионатом: несколько игроков покинули команду, пришли новички, которым нужно время, чтобы адаптироваться. Некоторые уже быстро вливаются в коллектив, другим еще нужно немного больше времени, чтобы почувствовать командный дух и стать частью целого. Для начала это довольно неплохой результат. Но без лишней эйфории – впереди еще долгий путь. Расслабляться мы не имеем права, нужно двигаться дальше.

Хочу поблагодарить ребят за то, что отдаются полностью в игре и выкладываются на максимум. В то же время уверен: у команды есть значительный потенциал, и мы еще способны прибавить. Верю, что с каждым матчем будем становиться сильнее и двигаться вперед.

– В Кубке Украины уже на старте досталась команда из УПЛ, хотя на этой стадии еще оставались соперники из любительских лиг. По вашему мнению, это невезение с жеребьевкой или все равно в Кубке нужно быть готовым играть с любым соперником?

– В этом сезоне введен новый формат Кубка. Возможно, для нас он оказался не слишком удачным, ведь уже на старте получили соперника из Премьер-лиги. Но есть то, что есть – надо выходить и играть. С «Металлистом» мы продемонстрировали довольно неплохой футбол. Да, уступили по счету, но по содержанию игры выглядели хорошо и создали достаточно моментов, чтобы избежать поражения. К сожалению, реализация подвела.

Формат новый – посмотрим, как он будет работать дальше. В нем есть своя изюминка: команды из низших лиг получают шанс пробиться на высокие стадии, вплоть до четвертьфинала или даже полуфинала. Поэтому можно сказать, что он открывает дополнительные возможности. А жребий... Ну, какой выпал – такой и приняли.

– В этом сезоне введены новые правила трактовки игровых моментов. По вашему мнению, они помогают арбитрам работать качественнее?

– В целом отношусь к этому нормально. Например, правило с восемью секундами для ввода мяча действительно дисциплинирует и ускоряет игру, не позволяет затягивать время. Такие нововведения я воспринимаю положительно – они делают матчи более динамичными.

– Если сравнивать с предыдущими годами: видите ли вы определенный прогресс в судействе, или все остается примерно на том же уровне?

– Честно говоря, прогресс есть. Конечно, остаются определенные шероховатости – это нормальные вещи. Всегда найдутся команды, которые будут довольны, и те, у которых будут претензии. У нас также были вопросы после последних двух матчей. Например, в Кубке Украины судья не удалил вратаря за фол последней надежды. А в игре с «Кривбассом» был эпизод в штрафной площади на нашем игроке, который, по нашему мнению, был неоднозначным. Судья мог пересмотреть его на VAR, чтобы принять окончательное решение, но этого не сделал.

Олег Мазуренко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
