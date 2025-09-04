Олег МАЗУРЕНКО: «Старт можно считать удачным»
Спортивный директор «Оболони» оценил начало кампании 2025/26
Спортивный директор киевской «Оболони» Сергей Мазуренко оценил старт сезона 2025/26 в исполнении своей команды.
– Как вам старт чемпионата? Можно ли такой показатель считать удачным стартом сезона, или вы ожидали большего?
– В целом старт можно считать удачным. Мы хорошо понимали, какие трудности предстояли перед чемпионатом: несколько игроков покинули команду, пришли новички, которым нужно время, чтобы адаптироваться. Некоторые уже быстро вливаются в коллектив, другим еще нужно немного больше времени, чтобы почувствовать командный дух и стать частью целого. Для начала это довольно неплохой результат. Но без лишней эйфории – впереди еще долгий путь. Расслабляться мы не имеем права, нужно двигаться дальше.
Хочу поблагодарить ребят за то, что отдаются полностью в игре и выкладываются на максимум. В то же время уверен: у команды есть значительный потенциал, и мы еще способны прибавить. Верю, что с каждым матчем будем становиться сильнее и двигаться вперед.
– В Кубке Украины уже на старте досталась команда из УПЛ, хотя на этой стадии еще оставались соперники из любительских лиг. По вашему мнению, это невезение с жеребьевкой или все равно в Кубке нужно быть готовым играть с любым соперником?
– В этом сезоне введен новый формат Кубка. Возможно, для нас он оказался не слишком удачным, ведь уже на старте получили соперника из Премьер-лиги. Но есть то, что есть – надо выходить и играть. С «Металлистом» мы продемонстрировали довольно неплохой футбол. Да, уступили по счету, но по содержанию игры выглядели хорошо и создали достаточно моментов, чтобы избежать поражения. К сожалению, реализация подвела.
Формат новый – посмотрим, как он будет работать дальше. В нем есть своя изюминка: команды из низших лиг получают шанс пробиться на высокие стадии, вплоть до четвертьфинала или даже полуфинала. Поэтому можно сказать, что он открывает дополнительные возможности. А жребий... Ну, какой выпал – такой и приняли.
– В этом сезоне введены новые правила трактовки игровых моментов. По вашему мнению, они помогают арбитрам работать качественнее?
– В целом отношусь к этому нормально. Например, правило с восемью секундами для ввода мяча действительно дисциплинирует и ускоряет игру, не позволяет затягивать время. Такие нововведения я воспринимаю положительно – они делают матчи более динамичными.
– Если сравнивать с предыдущими годами: видите ли вы определенный прогресс в судействе, или все остается примерно на том же уровне?
– Честно говоря, прогресс есть. Конечно, остаются определенные шероховатости – это нормальные вещи. Всегда найдутся команды, которые будут довольны, и те, у которых будут претензии. У нас также были вопросы после последних двух матчей. Например, в Кубке Украины судья не удалил вратаря за фол последней надежды. А в игре с «Кривбассом» был эпизод в штрафной площади на нашем игроке, который, по нашему мнению, был неоднозначным. Судья мог пересмотреть его на VAR, чтобы принять окончательное решение, но этого не сделал.
