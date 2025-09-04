Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БУРТНИК: «До сих пор не могу поверить, что я в Динамо. Не передать словами»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 02:41 | Обновлено 04 сентября 2025, 02:52
БУРТНИК: «До сих пор не могу поверить, что я в Динамо. Не передать словами»

Новичок Динамо рассказал, как перешел в киевский клуб из тернопольской Нивы

ФК Динамо. Василий Буртник

Новичок «Динамо» Василий Буртник поделился впечатлениями от своего перехода из тернопольской «Нивы» в киевскую команду:

«До сих пор не могу в это поверить. Разные мысли, потому что это мечта каждого футболиста. Но думаю, как только начнется первая тренировка, эти мечты будут становиться реальностью. Только со временем сможешь осознать, что являешься игроком такой именитой команды.

В игре с «Агробизнесом» я получил маленькое рассечение возле глаза. Сыграли 0:0, я вернулся домой и вижу у меня звонок от Юрия Вирта. Подумал, что тренер звонит поинтересоваться, как там у меня глаз. Он звонит, спрашивает, все ли хорошо, и потом говорит, что у него есть новость. Говорит: ты едешь в «Динамо» Киев.

Моя реакция – это просто… Рядом со мной была девушка, я не знаю, просто не передать словами. Сначала не поверил, но переспросил, он объяснил, как это происходит, как это вообще было. Шок был, но я начал успокаиваться. Тренер сказал, что все нормально и поддержал меня».

Источник: УПЛ-ТВ
