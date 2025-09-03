Настоящий шок. Ноттингем не включил Зинченко в заявку на Лигу Европы
Украинец не сыграет на групповом этапе турнира
Английский «Ноттингем Форест» не включил своего украинского новичка Александра Зинченко в заявку на групповой этап Лиги Европы.
Список игроков, которые сыграют в основном раунде турнира, был опубликован на официальном сайте клуба. В него попали 22 футболиста. Украинца среди них не оказалось.
Зинченко перешел в «Ноттингем Форест» из лондонского «Арсенала» на правах аренды, рассчитанной на один год. По ее окончании у Александра истечет срок действия контракта с «канонирами» и он станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, как Зинченко переиграл «Арсенал» арендой в «Ноттингем Форест».
