ОФИЦИАЛЬНО. Возрастной аргентинец возглавил известный клуб Бразилии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
03 сентября 2025, 22:53 |
Хорхе Сампаоли во второй раз взял под руководство «Атлетико Минейро»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Сампаоли

65-летний аргентинский тренер Хорхе Сампаоли официально во второй раз возглавил бразильский клуб «Атлетико Минейро».

По информации пресс-службы, опытный специалист подписал контракт с клубом до конца 2027 года.

Последним местом работы Сампаоли был французский «Ренн», где Хорхе за неполные три месяца провел 10 матчей (три победы и семь поражений).

Ранее в своей карьере Хорхе уже работал в «Атлетико Минейро» – с марта 2020 года по конец февраля 2021-го. Тогда под руководством Сампаоли бразильский клуб отыграл 44 матча (25 побед, 9 ничьих и 10 поражений).

Хорхе Сампаоли Атлетико Минейро чемпионат Бразилии по футболу назначение тренера
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Минейро
