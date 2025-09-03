ОФИЦИАЛЬНО. Возрастной аргентинец возглавил известный клуб Бразилии

65-летний аргентинский тренер Хорхе Сампаоли официально во второй раз возглавил бразильский клуб «Атлетико Минейро».

По информации пресс-службы, опытный специалист подписал контракт с клубом до конца 2027 года.

Последним местом работы Сампаоли был французский «Ренн», где Хорхе за неполные три месяца провел 10 матчей (три победы и семь поражений).

Ранее в своей карьере Хорхе уже работал в «Атлетико Минейро» – с марта 2020 года по конец февраля 2021-го. Тогда под руководством Сампаоли бразильский клуб отыграл 44 матча (25 побед, 9 ничьих и 10 поражений).

Ele está de volta! 🔙🇦🇷



CAMpeão Mineiro em 2020, Jorge Sampaoli retorna para a sua segunda passagem como comandante Alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027! 💪🏼



Agora é sem distanciamento social: estaremos… pic.twitter.com/7TJXzjUE46 — Atlético (@Atletico) September 3, 2025