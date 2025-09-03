Ванат признался, что сказал ему Ребров после трансфера из Динамо в Жирону
Владислав покинул киевское «Динамо»
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
Украинский нападающий поделился впечатлениями об этом трансфере, рассказал о реакции Сергея Реброва и прокомментировал предстоящий матч Украина – Франция.
«Мне позвонили и сказали, что есть возможность перейти в Жирону. Я не поверил, но позже понял, что это возможно.
Я до сих пор не верю, что я игрок Жироны, а не игрок Динамо. Мне грустно и радостно.
Как тренер сборной отреагировал на мой трансфер? Ребров мне сказал, что наконец-то увидел, как я улыбаюсь.
Сегодня на тренировке я тренируюсь и думаю, что я игрок европейского клуба, как будто возросла уверенность.
Матч против Франции? Это сильная команда, пожалуй, лучшая сборная на планете. Надо выходить и играть против них, выигрывать, мы работаем для таких матчей. Если мы победим, то сборная получит еще одного легионера», – сказал Ванат.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна
Жена боксера отреагировала на последние ракетные удары рашистов