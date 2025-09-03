Ванат признался, что сказал ему Ребров после трансфера из Динамо в Жирону

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Украинский нападающий поделился впечатлениями об этом трансфере, рассказал о реакции Сергея Реброва и прокомментировал предстоящий матч Украина – Франция.

«Мне позвонили и сказали, что есть возможность перейти в Жирону. Я не поверил, но позже понял, что это возможно.

Я до сих пор не верю, что я игрок Жироны, а не игрок Динамо. Мне грустно и радостно.

Как тренер сборной отреагировал на мой трансфер? Ребров мне сказал, что наконец-то увидел, как я улыбаюсь.

Сегодня на тренировке я тренируюсь и думаю, что я игрок европейского клуба, как будто возросла уверенность.

Матч против Франции? Это сильная команда, пожалуй, лучшая сборная на планете. Надо выходить и играть против них, выигрывать, мы работаем для таких матчей. Если мы победим, то сборная получит еще одного легионера», – сказал Ванат.