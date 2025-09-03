Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бруну Фернандеш лидирует в АПЛ по количеству созданных голевых моментов
Англия
03 сентября 2025, 21:57
Бруну Фернандеш лидирует в АПЛ по количеству созданных голевых моментов

Среди всех игроков топ-5 чемпионатов есть только один футболист, который имеет такой же показатель

Бруну Фернандеш лидирует в АПЛ по количеству созданных голевых моментов
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш создал больше всего голевых моментов в АПЛ в этом сезоне – 12 после трех туров.

Это лучший показатель не только в АПЛ, но и в топ-5 европейских чемпионатах, наряду с Килианом Мбаппе из «Реала» (также 12).

На три меньше голевых моментов создал одноклубник Бруну Фернандеша – Брайан Мбемо (9).

Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов после трех туров АПЛ сезона 2025/26

  • 12 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 10 – Антон Штах (Лидс Юнайтед)
  • 9 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед)
  • 8 – Джеймс Уорд-Прауз (Вест Хэм Юнайтед)
  • 8 – Кирнан Дьюзбери-Холл (Эвертон)
  • 7 – Мохаммед Кудус (Тоттенхэм Хотспур)
  • 7 – Саша Лукич (Фулхэм)
  • 6 – Дэвид Брукс (Борнмут)
  • 6 – Эванильсон (Борнмут)
  • 6 – Каору Митома (Брайтон)

По теме:
Кунья и Холанд лидируют в АПЛ по количеству ударов в створ ворот
Игрок Ливерпуля стал первым в новом сезоне АПЛ, на котором фолили 10 раз
Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Бруну Фернандеш Килиан Мбаппе Бриан Мбемо Джеймс Уорд-Прауз Мохаммед Кудус Дэвид Брукс Эванилсон Каору Митома
