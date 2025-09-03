Англия03 сентября 2025, 21:57 |
Бруну Фернандеш лидирует в АПЛ по количеству созданных голевых моментов
Среди всех игроков топ-5 чемпионатов есть только один футболист, который имеет такой же показатель
03 сентября 2025, 21:57 |
Бруну Фернандеш создал больше всего голевых моментов в АПЛ в этом сезоне – 12 после трех туров.
Это лучший показатель не только в АПЛ, но и в топ-5 европейских чемпионатах, наряду с Килианом Мбаппе из «Реала» (также 12).
На три меньше голевых моментов создал одноклубник Бруну Фернандеша – Брайан Мбемо (9).
Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов после трех туров АПЛ сезона 2025/26
- 12 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 10 – Антон Штах (Лидс Юнайтед)
- 9 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед)
- 8 – Джеймс Уорд-Прауз (Вест Хэм Юнайтед)
- 8 – Кирнан Дьюзбери-Холл (Эвертон)
- 7 – Мохаммед Кудус (Тоттенхэм Хотспур)
- 7 – Саша Лукич (Фулхэм)
- 6 – Дэвид Брукс (Борнмут)
- 6 – Эванильсон (Борнмут)
- 6 – Каору Митома (Брайтон)
