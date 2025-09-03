Бруну Фернандеш лидирует в АПЛ по количеству созданных голевых моментов

Бруну Фернандеш создал больше всего голевых моментов в АПЛ в этом сезоне – 12 после трех туров.

Это лучший показатель не только в АПЛ, но и в топ-5 европейских чемпионатах, наряду с Килианом Мбаппе из «Реала» (также 12).

На три меньше голевых моментов создал одноклубник Бруну Фернандеша – Брайан Мбемо (9).

Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов после трех туров АПЛ сезона 2025/26