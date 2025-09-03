ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина отдала в аренду бывшего игрока сборной Чехии

Представитель Серии А, «Фиорентина», официально отправила чешского полузащитника Антонина Барака в другой итальянский клуб.

Атакующий хавбек перешёл в «Сампдорию» на правах годичной аренды.

Прошлый сезон Антонин провёл в аренде в турецкой команде «Касымпаша», где сыграл 22 матча и сделал два ассиста.

В целом Барак находится на контракте с «Фиорентиной» с лета 2022 года. На его счету 81 матч, 13 голов и 4 результативные передачи.

Напомним, что «Фиорентина» станет соперником киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги конференций. Итальянский клуб примет «бело-синих» на своем стадионе 11 декабря.