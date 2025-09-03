Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина отдала в аренду бывшего игрока сборной Чехии
Италия
03 сентября 2025, 21:25 | Обновлено 03 сентября 2025, 22:44
441
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина отдала в аренду бывшего игрока сборной Чехии

Антонин Барак в сезоне 2025/26 будет играть в «Сампдории»

03 сентября 2025, 21:25 | Обновлено 03 сентября 2025, 22:44
441
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина отдала в аренду бывшего игрока сборной Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонин Барак

Представитель Серии А, «Фиорентина», официально отправила чешского полузащитника Антонина Барака в другой итальянский клуб.

Атакующий хавбек перешёл в «Сампдорию» на правах годичной аренды.

Прошлый сезон Антонин провёл в аренде в турецкой команде «Касымпаша», где сыграл 22 матча и сделал два ассиста.

В целом Барак находится на контракте с «Фиорентиной» с лета 2022 года. На его счету 81 матч, 13 голов и 4 результативные передачи.

Напомним, что «Фиорентина» станет соперником киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги конференций. Итальянский клуб примет «бело-синих» на своем стадионе 11 декабря.

По теме:
Ванат признался, что сказал ему Ребров после трансфера из Динамо в Жирону
Новичок Фенербахче является лидером топ-5 лиг по ассистам среди вратарей
Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Антонин Барак Сампдория Фиорентина трансферы трансферы Серии A Серия B
Андрей Витренко Источник: ФК Сампдория
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Футбол | 03 сентября 2025, 02:45 5
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»

Игрок надеется улучшить настроение в сборной Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03 сентября 2025, 01:07 96
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера

Владислав Бленуце перешел в киевский клуб

Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Бокс | 03.09.2025, 03:22
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Георгий СУДАКОВ: «Ощущения после трансфера в Бенфику – как сон какой-то»
Футбол | 03.09.2025, 22:47
Георгий СУДАКОВ: «Ощущения после трансфера в Бенфику – как сон какой-то»
Георгий СУДАКОВ: «Ощущения после трансфера в Бенфику – как сон какой-то»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03.09.2025, 18:11
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
01.09.2025, 19:23
Волейбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 2
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем