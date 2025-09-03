ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина отдала в аренду бывшего игрока сборной Чехии
Антонин Барак в сезоне 2025/26 будет играть в «Сампдории»
Представитель Серии А, «Фиорентина», официально отправила чешского полузащитника Антонина Барака в другой итальянский клуб.
Атакующий хавбек перешёл в «Сампдорию» на правах годичной аренды.
Прошлый сезон Антонин провёл в аренде в турецкой команде «Касымпаша», где сыграл 22 матча и сделал два ассиста.
В целом Барак находится на контракте с «Фиорентиной» с лета 2022 года. На его счету 81 матч, 13 голов и 4 результативные передачи.
Напомним, что «Фиорентина» станет соперником киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги конференций. Итальянский клуб примет «бело-синих» на своем стадионе 11 декабря.
Benvenuto in blucerchiato Antonin. 🇨🇿#ForzaDoria 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/InzHD3qYi4— U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2025
