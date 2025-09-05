Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»
Украина. Премьер лига
Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»

Экс-тренер киевлян – о трансферах киевлян

Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил усиление киевлян в текущее трансферное окно.

«Александр Шовковский давно просил подкрепление в каждую линию. Но именно подкрепление, а пока я вижу только набор фамилий, которым СМИ спешат раздать авансы. Видеоролики? Из любого игрока можно сделать звезду, если грамотно смонтировать», — отметил Сабо.

«Динамо» в этом трансферном окне подписало Алиу Тиаре, Шола Огундана, Владислава Бленуце и Василия Буртника.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».

Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
