Маркета ВОНДРОУШОВА: «Мне очень больно»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала травму, из-за которой снялась с US Open, на котором должна в 1/4 финала была встретиться с Ариной Соболенко:

«Мне очень больно из-за того, что я не могу выйти сегодня на корт US Open из-за травмы, которую я получила в последнем матче.

Это место такое особенное для меня, ровно год назад я была на операции, даже не была уверена, вернусь ли когда-нибудь. Вернуться сюда, снова соревноваться и наслаждаться такими замечательными матчами означало больше, чем можно выразить словами».