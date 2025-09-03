Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Маркета ВОНДРОУШОВА: «Мне очень больно»
US Open
03 сентября 2025, 11:50 | Обновлено 03 сентября 2025, 12:22
166
0

Маркета ВОНДРОУШОВА: «Мне очень больно»

Чешская теннисистка прокомментировала травму, из-за которой снялась с US Open

03 сентября 2025, 11:50 | Обновлено 03 сентября 2025, 12:22
166
0
Маркета ВОНДРОУШОВА: «Мне очень больно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала травму, из-за которой снялась с US Open, на котором должна в 1/4 финала была встретиться с Ариной Соболенко:

«Мне очень больно из-за того, что я не могу выйти сегодня на корт US Open из-за травмы, которую я получила в последнем матче.

Это место такое особенное для меня, ровно год назад я была на операции, даже не была уверена, вернусь ли когда-нибудь. Вернуться сюда, снова соревноваться и наслаждаться такими замечательными матчами означало больше, чем можно выразить словами».

По теме:
Нужен реванш. Стала известна первая пара 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Будет шоу. Определена первая полуфинальная пара US Open 2025 у мужчин
Чемпионка Уимблдона-2023 снялась с четвертьфинала US Open против Соболенко
Маркета Вондроушова Арина Соболенко травма US Open 2025
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Футбол | 02 сентября 2025, 18:46 3
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»

Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба

Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Теннис | 02 сентября 2025, 11:45 1
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025

1 сентября Марта Костюк завершили выступления как в одиночном, так и в парном разрядах

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 03.09.2025, 10:22
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03.09.2025, 01:07
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Ждет Джоковича. Алькарас одолел чеха и стал первым полуфиналистом US Open
Теннис | 02.09.2025, 22:34
Ждет Джоковича. Алькарас одолел чеха и стал первым полуфиналистом US Open
Ждет Джоковича. Алькарас одолел чеха и стал первым полуфиналистом US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила
ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила
01.09.2025, 14:14 26
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 45
Футбол
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 5
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 131
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем