Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Украины провела первую тренировку накануне матча с Францией
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 10:19 |
Подопечные Сергея Реброва работали в облегченном режиме в нескольких группах

УАФ. Анатолий Трубин

Национальная команда Украины провела первую тренировку на сборе, приуроченном к подготовке к стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Начало занятия проходило под дождем, но впоследствии погода наладилась. Подопечные Сергея Реброва работали в облегченном режиме в нескольких группах. Часть исполнителей занималась по программе восстановления, а часть – участвовала в игровых упражнениях.

В среду, 3 сентября, подготовка продолжится по намеченному плану. Уже в четверг, 4 сентября, «сине-желтые» отправятся во Вроцлав, где на «Тарчинский Арена Вроцлав» проведут традиционные предматчевые мероприятия.

В 20:45 по киевскому времени с журналистами начнут общаться наставник сборной Украины Сергей Ребров и один из игроков его команды, а в 21:30 на стадионе начнется тренировка (первые 15 минут – открытые для СМИ).

ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку накануне матча с Францией

чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция Сергей Ребров тренировка фото
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
