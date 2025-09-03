Национальная команда Украины провела первую тренировку на сборе, приуроченном к подготовке к стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Начало занятия проходило под дождем, но впоследствии погода наладилась. Подопечные Сергея Реброва работали в облегченном режиме в нескольких группах. Часть исполнителей занималась по программе восстановления, а часть – участвовала в игровых упражнениях.

В среду, 3 сентября, подготовка продолжится по намеченному плану. Уже в четверг, 4 сентября, «сине-желтые» отправятся во Вроцлав, где на «Тарчинский Арена Вроцлав» проведут традиционные предматчевые мероприятия.

В 20:45 по киевскому времени с журналистами начнут общаться наставник сборной Украины Сергей Ребров и один из игроков его команды, а в 21:30 на стадионе начнется тренировка (первые 15 минут – открытые для СМИ).

ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку накануне матча с Францией